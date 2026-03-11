Princese Ketrīna piesaista uzmanību 80. gadu iedvesmotā tērpā un ar karalienes Elizabetes II kāzu briljantiem
Šā gada 9. martā Velsas princis Viljams un princeses Ketrīna pievienojās karaliskajai ģimenei ikgadējā Sadraudzības dienas dievkalpojumā Vestminsteras abatijā Londonā.
Pirmdien, 9. martā, Lielbritānijas karalis Čārlzs un karaliene Kamilla kopā ar citiem vadošiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem piedalījās Sadraudzības dienas dievkalpojumā Vestminsteras abatijā.
Princese Ketrīna Sadraudzības dienas dievkalpojumā 2026. gada 9. martā
Dievkalpojumā uzrunu teica arī Karaliskās Sadraudzības sabiedrības vēstniece Džerija Halivela-Hornere, kura plašākai sabiedrībai pazīstama kā bijusī meiteņu grupas “Spice Girls” dalībniece.
Kā Sadraudzības vadītājs karalis Čārlzs teica gadskārtēju vēstījumu 56 dalībvalstīm, kuras šogad novembra pirmajā nedēļā rīkos Sadraudzības sanāksmi Antigvas un Barbudas galvaspilsētā.
Iedvesmojoties no šī gada tēmas - sadarbības un ieguldījumu paātrināšanas, lai radītu plaukstošu Sadraudzību – dievkalpojumā tika slavēta sadarbība kā mūsdienīgas nāciju ģimenes galvenais spēks.
Karalis Čārlzs un karaliene Kamilla ieradās pirmie, viņiem sekoja Velsas princis un princese un 1800 citu viesu.
44 gadus vecā Ketrīna izskatījās stilīgi, kā vienmēr. Viņa gadskārtējā pasākuma apmeklējumam bija izvēlējusies tumši zilu mēteļkleitu ar izteiksmīgiem 80. gadu stilā ieturētiem plecu polsteriem un plisētu tērpa lejasdaļu. Velsas princeses apģērbu darinājis viņas iecienītais modes nams “Catherine Walker”.
Prinča Džordža, princeses Šarlotes un prinča Luisa māte garos brūnos matus bija ieveidojusi vieglos viļņos un izvēlējusies vieglu, dabisku sejas dekoratīvo kosmētiku, kas vairāk akcentēja acis.
Ketrīna bija rotājusies ar Bahreinas pērļu auskariem, kas reiz piederēja karalienei Elizabetei II. Šos auskarus Viņas Majestāte nēsāja savā kāzu dienā 1947. gadā.
Koptēlu Velsas princese bija papildinājusi ar tumši zilu cepuri ar tīkliņu. Iepriekšējos gados karaliskā personība nēsājusi dažādas apburošas galvassegas, tostarp stjuartes stila cepurītes, un klasiskas, apaļas cepures ar platām malām.
Princeses Ketrīnas labākie tērpi Sadraudzības dienas dievkalpojumam
2022
Žurnāla “Hello!” modes redaktore Lora Satklifa, kura vairāk nekā astoņus gadus analizē karaliskās ģimenes modes tendences, ir sajūsmā par Ketrīnas tērpu izvēli šim gadskārtējam pasākumam. Lūk, daži apģērbu komplekti, kurus eksperte īpaši izcēlusi iepriekšējos gados.
2022. gada pavasarī Ketrīna piesaistīja uzmanību koši zilā mēteļkleitā, kuru arī bija darinājis viņas iecienītais modes nams “Catherine Walker”. Toreiz kā Kembridžas hercogiene, viņa matus bija izvēlējusies atstāt vaļējus, ieveidotos vieglos viļņos un koptēlu papildinājusi ar Džekijas Kenedijas stila cepuri.
2023
2023. gadā Ketrīna izskatījās eleganti zīmola “Erdem” radītā kostīmā. Midi garuma zīmuļsvārkiem bija zvanveida apakšdaļa, kas īpaši skaisti izskatījās, kad princese gāja.
Šie svārki un piegulošā žakete ar volānu bija no modes nama 2023. gada rudens kolekcijas. Kostīma tumši zilo audumu rotāja smalki izšūti ziedi.
2025
Ierodoties Vestminsteras abatijā 2025. gadā, princese Ketrīna bija izvēlējusies atkārtoti uzvilkt savu koši sarkano mēteli ar banti, ko darinājis viņai mīļais modes nams “Catherine Walker”. Koptēlu viņa bija noslēgusi ar pieskaņotu stjuartes stila cepuri, ko izgatavojusi bijusī cepuru meistare Džīna Fostere.