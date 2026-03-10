Mēģinot palielīties par kara "sekmēm", Putins publiski izblamējas
Krievijas diktators Vladimirs Putins otrdien Kremlī ticies ar “Doneckas tautas republikas” vadītāju Denisu Pušiļinu un publiski izblamējies, cenšoties palielīties par kara sekmēm.
Сейчас под контролем киевского режима находятся только 15-17% территории ДНР, а полгода назад было 25%, заявил Путин на встрече с Пушилиным pic.twitter.com/h1hLPMHv67— Ученик Штирлица4 (@max_otto4) March 10, 2026
“Pavisam nesen mēs uzskatījām, ka Kijivas varas iestāžu kontrolē atrodas apmēram 25 procenti “Doneckas tautas republikas” teritorijas, burtiski pirms pusgada. Cik daudz, kā vērtējat, tagad atrodas Kijivas režīma kontrolē,” diktators vaicāja Pušiļinam.
“Pašlaik apmēram 17 procentu,” atbildēja Pušiļins. “Man ziņo: 15-17 procenti,” norādīja Putins. “Jā, šajās robežās,” atteica Pušiļins.
Jāpiebilst, ka Deniss Pušiļins, kurš šo veidojumu vada kopš 2018. gada, savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs.
Tādējādi laikā, kad katru dienu Krievijas amatpersonas un mediji bazūnē par nepārtraukto progresu frontē, aizvien jaunām “atbrīvotajām” apdzīvotajām vietām un bezcerīgo Ukrainas stāvokli, kuras armija un fronte “tūlīt, tūlīt” sabruks, Putins atklāti atzinis, ka kara 1476. dienā — jau piektajā gadā! — krievu okupanti tā arī nav spējuši pilnībā iekarot Donbasu, kura “atbrīvošana” 2022. gada 24. februārī tika pasludināta par vienu no galvenajiem “speciālās militārās operācijas” mērķiem.
Mazs atgādinājums: Krievijas propagandas lielākais svētums "Lielais tēvijas karš" pret nacistisko Vāciju, kas beidzās ne tikai ar vācu iekarotās Padomju Savienības plašo teritoriju atkarošanu, bet arī Austrumeiropas, Vācijas austrumu un pašas Berlīnes ieņemšanu, ilga "tikai' 1418 dienas.
Vēl vairāk, jau pirms invāzijas apmēram viena trešā daļa Donbasa jau bija krievu okupantu kontrolē, kuri pēc 2014. gada aprīlī sāktā kara tur izveidoja divus separātistu veidojumus “Doneckas tautas republiku” un “Luhanskas tautas republiku”, kuru “neatkarību” Putins atzina trīs dienas pirms invāzijas, bet 2022. gada 30. septembrī oficiāli anektēja kopā ar Hersonas un Zaporižjas apgabaliem, kurus krievi kontrolē vēl mazāk. Jāpiebilst, ka krievi pat pēc vairāk nekā četru gadu kara un ASV visnotaļ labvēlīgās attieksmes kopš Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā nav spējusi iekarot ne tikai nevienu Ukrainas apgabala centru, bet pēdējā gada laikā arī nevienu kaut cik vērā ņemamu pilsētiņu. Faktiski atzīstoties savā impotencē, Krievija visu laiku pieprasa, lai Ukraina pati labprātīgi atdod tās Donbasa un citu formāli anektēto apgabalu teritorijas, kuras krievu okupanti tā arī nav spējuši sagrābt.