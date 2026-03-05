Slepkavība, kas šokēja sabiedrību: 15 gadus vecs pusaudzis līdz nāvei sadūra vienu no spēcīgākajām mārketinga speciālistēm Latvijā
2005. gada februāra pusnaktī spēcīgs sniegputenis klāja ceļu starp Tukumu un Zanti. Tumšajā ziemas naktī uz savām lauku mājām Zantes pagastā ar dienesta automašīnu devās Laima Priedīte – viena no tolaik spēcīgākajām profesionālēm Latvijas mārketinga jomā. Uz turieni jau bija aizbraucis viņas draugs Oļģerts. Nākamajā dienā pāris bija iecerējis tuviniekiem paziņot par saderināšanos un atklāt, ka vasarā plāno kāzas. Taču sieviete līdz mājām tā arī nenonāca, vēsta raidījums "Nozieguma rekonstrukcija".
Laima Priedīte kopš bērnības bija cilvēks, uz kuru varēja paļauties – kārtīga, sportiska un vienmēr gatava palīdzēt citiem. Kad pie Liepājas šosejas nodega māja, kurā dzīvoja pieci bērni, viņa bija viena no pirmajām, kas atsaucās palīdzībai, aizvedot ģimenei drēbes un segas. Laima aktīvi nodarbojās ar sportu – slidoja, slēpoja, dejoja tautas dejas. Profesionālajā jomā viņa bija viena no cilvēkiem Latvijā, kas vislabāk pārzināja mārketingu no reklāmas puses. Lai gan Laimai bija nopietnas karjeras ambīcijas, viņa atteicās no darba piedāvājumiem ārzemēs, jo vēlējās palikt Latvijā.
2005. gada 11. februārī ap pusvieniem naktī Laimas līgavainis Oļģerts mēģināja viņai piezvanīt, taču telefons bija izslēgts. Vēlāk viņš stāstīja, ka nodomājis – iespējams, sievietes automašīna ir ieputināta sniegā –, tāpēc devies viņai pretī pa Tukuma–Zantes ceļu. Neilgi pirms pulksten diviem naktī Oļģerts uz ceļa atrada Laimu guļam asinīs. Sieviete bija saņēmusi 23 naža dūrienus, no kuriem trīs bija nāvējoši.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka tajā vakarā Laima bija apciemojusi draudzeni Tukumā un ap pusnakti devusies uz mājām Zantes pagastā. Pie Grenču ciema viņa apstājās, lai savā automašīnā uzņemtu stopētāju. Policija pieļāva, ka uzbrucējs sievietei uzbruka jau automašīnā – par to liecināja asiņu pēdas uz stūres. Laima mēģināja bēgt un skrēja pa ceļu tuvāko māju virzienā, taču noziedznieks viņu panāca un sadūra. Pēc tam viņš paņēma sievietes mobilo telefonu, maku un automašīnas atslēgas.
Sākotnējais tiesu medicīnas ekspertu slēdziens liecināja, ka slepkavība izdarīta ar nelielu nazi un uzbrucējs, visticamāk, nav profesionāls noziedznieks. Policija kā iespējamo motīvu izvirzīja laupīšanu. Svētdienas vakarā policija saņēma ziņu no Zemītes pagasta zemnieka, kurš grāvī bija pamanījis nolaupīto automašīnu. Izrādījās, ka slepkava ar to bija iebraucis grāvī un, nespējot auto izvilkt, pametis notikuma vietu.
Traģēdija satricināja Zantes pagasta iedzīvotājus. Toreizējā pagasta vadītāja žurnālistiem sacīja, ka šāda nelaime varētu notikt ar jebkuru. Vietējie iedzīvotāji pieļāva, ka slepkava, iespējams, nav vietējais.
Tomēr pēc dažām dienām sabiedrība uzzināja negaidītu pavērsienu – slepkava izrādījās tikai 15 gadus vecs pusaudzis.
Viens no lietas izmeklētājiem vēlāk atzina, ka sākotnēji policija apsvēra dažādas versijas – vai apkārtnē nav uzradies kāds iepriekš sodīts noziedznieks vai arī slepkavībai varētu būt saistība ar biznesa konfliktu. Taču šādu pazīmju nebija. Laimas automašīna tika atrasta uz lauku ceļa, krietnu gabalu no nozieguma vietas, un tai bija beigusies degviela.
Kāds no policistiem ieminējās par pusaudzi Pāvelu, kurš dzīvoja šajā apvidū un jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Sākotnēji šī versija šķita maz ticama – runa bija par pusaudzi. Tomēr, pārbaudot faktus, izmeklētājiem pamazām sāka sakrist pierādījumu fragmenti.
15 gadus vecais Pāvels tika aizturēts 2005. gada 18. februārī. Viņš dzīvoja netālu no nozieguma vietas un jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Tukuma rajona tiesa kā drošības līdzekli viņam piemēroja divu mēnešu apcietinājumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka slepkavība izdarīta laupīšanas nolūkā – pusaudzis nogalināja sievieti, lai iegūtu naudu, telefonu un automašīnu. Automašīnu viņš pameta pēc tam, kad tā iestiga sniegā.
Tiesā apsūdzētais apgalvoja, ka notikušo neatceras, taču tiesa pierādījumus uzskatīja par pietiekamiem. Skola, kurā viņš mācījās, savulaik sniedza par pusaudzi skarbu raksturojumu, lai gan māte viņu raksturoja citādi. Zināms, ka jaunietis policijas redzeslokā bija nonācis jau 2003. gadā.
Zemgales apgabaltiesa Jelgavā Pāvelu atzina par vainīgu slepkavībā un laupīšanā, piespriežot viņam 15 gadu cietumsodu.
Par to, vai notiesātais izcieta visu sodu, publiski pieejamā informācija ir skopa. Ja sods tika izciests pilnā apmērā, viņš no cietuma varēja tikt atbrīvots 2019. gadā. Tajā pašā gadā publiskos reģistros redzams ieraksts par personu ar tādu pašu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, kas ir mirusi, taču oficiāla apstiprinājuma, ka tā ir viena un tā pati persona, nav.