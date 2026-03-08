"Bikses jau bija pusnovilktas" - atklājas jauni seksuālās uzmākšanās gadījumi, bet viltus ārsts turpina darbu
Pusotra mēneša laikā, kopš Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” pirmo reizi ziņoja par Andri Medianu, kurš sevi pieteica kā pieredzējušu atkarību ārstēšanas speciālistu, lietā notikuši būtiski pavērsieni. Atsaukušies vēl vairāki iespējamie cietušie, un saistībā ar Mediana darbībām uzsākts kriminālprocess par seksuālu vardarbību.
Piedāvāja ārstēt bez medicīniskas izglītības
Andris Medians, kurš savulaik mainījis uzvārdu, un iepriekš zināms kā Andris Knapšis, “de facto” redzeslokā nonāca Ziemassvētku laikā. Viņš sevi pieteica kā pieredzējušu atkarību ārstēšanas speciālistu, kurš divās kopumā 265 eiro vērtās vizītēs palīdzot pārvarēt dažāda veida atkarības. Viena vizīte ir konsultācija. Otra – hipnozes seanss.
Sieviete, kuru saucu par Leldi, pērnā gada izskaņā pie Mediana arī pierakstījās. Viņa meklēja palīdzību, ejot cauri šķiršanās procesam. Konsultācijas sākumā viss šķitis atbilstoši – kā pie terapeita. Taču vizītes noslēgumā vīrietis sievietei piedāvājis izmasēt saspringušos punktus mugurā, kas, kā izriet no sievietes teiktā, noslēdzies ar to, ka Medians viņu seksuāli aizskāris. Tajā pašā dienā sieviete policijā uzrakstīja iesniegumu. Saistībā ar notikušo sākts Kriminālprocess par seksuālu vardarbību.
Sieviete Medianam uzticējās kā ārstam, taču viņš tāds nav. Medians sniedz pakalpojumus bez nepieciešamās izglītības un kvalifikācijas. “Mēs konstatējam, ka konkrētā persona nav ārstniecības persona, viņai nav medicīniskā izglītība. (..) Jau sākotnēji konstatējot, ka tiek sniegti ārstniecības pakalpojumu, mēs pieņēmām lēmumu par pakalpojuma darbības apturēšanu,” pauž Veselības inspekcijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja Iveta Hirša.
Četru dienu kurss “Ievads klasiskajā hipnozē”
Pēc inspekcijas lēmuma apturēt Mediana sniegto pakalpojumu 25. janvārī vīrietis vēl vismaz mēnesi turpināja cilvēkus maldināt. Medians savā sociālajos medijos publicētajā CV atsaucās uz Austrumeiropas hipnoterapeitu un klīnisko psihologu asociāciju. Taču to vada vīrietis, kurš gluži tāpat kā Medians, nav tiesīgs nodarboties ar hipnoterapiju. Otrkārt, Medians apguvis četru dienu ilgu kursu “Ievads klasiskajā hipnozē”, taču tā nav medicīniska izglītība. Treškārt, “de facto” zināms, ka Mediana darba pieredze Jelgavas narkoloģiskajā slimnīcā, ko viņš vairākkārt pieminējis, it nemaz nebija saistīta ar ārstniecības pienākumiem. Visbeidzot, jāpiebilst, ka cilvēki, kuri paši pārvarējuši atkarības, tiešām var palīdzēt citiem. Taču tādā gadījumā tas ir atbalsts, kuru sniedz, nevis nepārdod.
Medians kursu “Ievads klasiskajā hipnozē” apguva Jauno psiholoģiju centrā. Tas piedāvā plašu klāstu dažādus ezotēriska rakstura kursus, piemēram, “čakru ceļvedis”, “vēdiskā astroloģija” vai “orākula kāršu pamati”. Šo psiholoģijas centru pārvalda biedrība “Anima”, kuras izpildinstitūcijā darbojas Laura Grīnberga un Dace Rolava. Grīnberga ir arī īpašniece uzņēmumam “palutinisevi.lv”, kam ir 25,5 tūkstošu eiro nodokļu parāds un kura darbību pērn apturēja Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt Rolava ir konsultatīvā psiholoģe.
Tagad Medians apgalvo, ka bijis pārliecināts – ar četru dienu un sešsimt eiro vērto apmācību, kuru viņš izgājis, pietiek, lai veiktu hipnozi. “Nu es nebiju tā īsti nebija sapratis un tikai tur, kur es saņēmu to sertifikātu, man teica, ka es drīkstu. Es samaksāju naudu, es izgāju kursus,” telefonsarunā stāsta Medians.
Citiem vārdiem – Medians maldināja citus, pretlikumīgi nodarbojoties ar hipnozi. Savukārt Medians pats jūtoties apkrāpts, jo viņam neesot skaidri norādīts, ka apgūtie kursi nedod tiesības pieņemt pacientus. Šobrīd vīrietis pārdēvējies no atkarību ārstēšanas par apkarošanas speciālistu. Medians arī esot sapratis, ka cilvēkus, kas pie viņa pierakstās, nedrīkst saukt par pacientiem, un paša piedāvāto pakalpojumu – par ārstniecību. Taču vai viņš savā darbībā kaut ko mainīs pēc būtības, Medians vēl nezina.
Sāka arī administratīvā pārkāpuma procesu
Veselības inspekcija Mediana gadījumā arī uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu. Tajā pieņēma lēmumu piemērot vīrietim naudas sodu. Medians atklāja, ka soda apmērs bija 300 eiro. Gadījumā, ja Medians turpinās pārdod hipnozes pakalpojumus un to konstatēs Veselības inspekcija, tā viņam atkal piemēros sodu.
Neatļauta ārstniecība ir arī krimināli sodāma, taču tādā gadījumā noziedzīga nodarījuma sastāvam ir nepieciešama kvalificējošā pazīme, ka šāda neatļauta ārstniecība cietušajam ir radījusi veselības traucējumu.
Vēl vairākas liecības par iespējamo uzmākšanos
Pēdējā pusotra mēneša laikā “de facto” atsaucās vēl vairāki cilvēki, kuri liecināja par problemātisku pieredzi Mediana kabinetā. Šīs papildu liecības vēl vairāk pastiprina ticamību iepriekš Leldes stāstītajam. Vairākas savstarpēji nepazīstamas sievietes viņa kabinetā bija piedzīvojušas līdzīgas situācijas. Proti, pēc sieviešu teiktā, konsultāciju noslēgumā vīrietis piedāvājis masāžu un tās laikā aizskāris sieviešu intīmās ķermeņa zonas.
“Es mazliet sāku saprast, ka tā nav masāža, bet es biju tik sastingusi, tā kā iesalusi, pārbijusies, ka es nevarēju to pārtraukt. Bikses jau bija pusnovilktas,” pieredzējušo pauda Liene (vārda mainīts).
Līdzīgi stāstīja arī Lāsma (vārds mainīts): “Un tad jau viņš sāka iet zemāk, un viņš man bikses vilka uz leju, un es jau sāku dīdīties. Viņš saka: “Kuš, nomierinies!” Viņš diezgan tāds, es pat teiktu, valdonīgs bija.”
Kriminālprocesā par seksuālu vardarbību turpinās izmeklēšana
Policijā turpinās izmeklēšanu Kriminālprocesā, kas sākts pēc Krimināllikuma 160. panta,. “Varu pateikt, ka uz doto brīdi mums ir vairāk potenciālās cietušās personas, bet uz doto brīdi process ir aktīvā izmeklēšanas stadijā, notiek apstākļu skaidrošana, faktu fiksācija, kā arī liecinieku liecību fiksēšana,” stāsta Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Atis Čakārnis.
Medians stāsta, ka šobrīd muguras sāpju dēļ masāžas vairs neveicot, bet reizēm nodarbojoties ar akupunktūru, kas, pēc viņa teiktā, arī esot saspringušo ķermeņa punktu izspaidīšana. Viņš joprojām apgalvo, ka nekad nevienai sievietei vai vīrietim nav nevēlami pieskāries. “Es zinu, ka nevienam apzināti nekas nav darīts,” viņš uzsver.
Cilvēku stāstītais atklāj arī sīkākas detaļas par to, kas notiek vizītēs, kuras Medians sauc par hipnozes seansiem. Tie ir cieši saistīti ar reliģiju – esot jāuzliek rokas uz Bībeles, jāskaita tēvreize. Tieši šī reliģiskā pieskaņa vienu no viņa klientēm ievedusi vēl dziļākā bedrē, jo tas atsaucis traumatiskas bērnības atmiņas saistītas ar reliģiju.
Vairāki cilvēki – gan vīrieši, gan sieviete –, kuri piekrita dalīties savā pieredzē ar “de facto”, vismaz pagaidām nav vērsušies policijā. Viens no iemesliem – viņiem ir kauns par savu atkarību.