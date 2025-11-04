Amatpersonai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Šodien 14:20
Izmantoja bezpalīdzības stāvokli un uzticību: Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu apcietina par bērna seksuālu izmantošanu
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu par pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, pavešanu netiklībā un seksuālām darbībām ar bērnu, informēja IDB.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika pavedināja netiklībā nepilngadīgu personu un, izmantojot tās bezpalīdzības stāvokli un uzticību, veica seksuālas darbības ar nepilngadīgo.
Vienlaikus pirmstiesas izmeklēšanas gaitā tika gūti pierādījumi, ka amatpersona pamudināja nepilngadīgo personu piedalīties pornogrāfiskā priekšnesumā un veica tāda pornogrāfiska materiāla apriti, kas uzskatāma par bērnu pornogrāfiju.
Noziedzīgais nodarījums atklāts, IDB sadarbojoties ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
Amatpersonai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.