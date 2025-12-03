Apcietināts vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret sievietēm un bērnu
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret mazgadīgu meiteni un četrām pilngadīgām sievietēm, mazgadīgas personas izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, bērnu pornogrāfijas glabāšanu, kā arī par zādzībām.
Šā gada 1. decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, un aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocess bija uzsākts 2025. gada 19. augustā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu par to, ka sabiedriskā baseina ģērbtuvē viņu mazgadīgo meitu filmēja kāds nepazīstams vīrietis. 27. augustā par minēto noziegumu Valsts policijas amatpersonas aizturēja 1979. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem. Pārbaudot pie aizturētā vīrieša izņemto datu nesēju saturu, tika konstatēts, ka no viņa prettiesiskajām darbībām, iespējams, cietušas arī citas personas. 29. augustā aizdomās turētajam tika piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis ar savu privāto automašīnu vakaros piebrauca pie naktsklubiem un piedāvāja pilngadīgām sievietēm, kuras atradās alkohola reibumā, aizvest viņas mājās. Pēc iekāpšanas automašīnā vīrietis piedāvāja jau iereibušām sievietēm iedzert, pēc kā sievietes aizmiga, bet viņš veica ar sievietēm seksuāla rakstura darbības un filmēja tās. Turklāt no divām sievietēm viņš bija nozadzis mantas. Kriminālprocesā iegūtas ziņas par četrām cietušajām, taču, iespējams, cietušo bija vairāk.
Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika atklāts vēl viens seksuālas vardarbības gadījums, ko pret mazgadīgu personu 2016. gadā izdarījis minētais vīrietis.
Papildus tam, tika konstatēts, ka aizdomās turētais viņam piederošajā datu nesējā bija glabājis 23 failus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūru saukt 1979. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par trim sevišķi smagiem, trim smagiem un trim mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar:
- Krimināllikuma 166. panta ceturto daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
- Krimināllikuma 160. panta pirmo daļu – par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 160. panta otro daļu – par anālu aktu, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 160. panta ceturto daļu – par seksuāla rakstura darbībām ar 16 gadu vecumu nesasniegušo personu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā uzticību un bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 166. panta otro daļu – par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kas satur bērnu pornogrāfiju;
- Krimināllikuma 180. panta pirmo daļu – par zādzību nelielā apmērā;
- Krimināllikuma 175. panta pirmo daļu – par zādzību.
Par smagāko no minētiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.