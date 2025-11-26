Tiesai nodod lietu pret bijušo JVLMA pasniedzēju Kupču par seksuālu vardarbību pret studentēm
Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā par studenšu seksuālu izmantošanu apsūdzēts bijušais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pasniedzējs, Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs.
Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra paziņojumiem medijiem raksta, ka vīrietis apsūdzēts par izvarošanu un seksuālu vardarbību.
Vīrietis, būdams kādas augstākās izglītības iestādes profesors, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, mācību brauciena laikā pie sevis uz viesnīcas numuriņu uzaicināja cietušo - 1.kursa studenti, kura, pakļaujoties viņa kā pasniedzēja autoritātei un pilnībā uzticoties viņam, piekrita uzaicinājumam, vēsta prokuratūra.
Atrodoties viesnīcas numurā, pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas, kurus vīrietis bija sagādājis jau iepriekš, cietusī stipri noreiba, kā dēļ nesaprata apkārt notiekošo.
Apsūdzība liecina, ka vīrietis, būdams alkohola ietekmē, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izmantojot apstākli, ka cietusī atrodas bezpalīdzības stāvoklī, proti, tādā smagā alkohola reibuma izraisītā stāvoklī, kas liedza viņai iespēju pretoties vīrieša veiktajām darbībām, pielietoja fizisku spēku un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Pēc atgriešanās no mācību brauciena, vīrietim radās nodoms arī turpmāk veikt seksuāla rakstura darbības ar cietušo. Lai panāktu sava noziedzīgā nodoma īstenošanu, viņš, izmantojot savu autoritāti, sistemātiski norādīja studentei, ka viņas tālākā izglītība un karjeras iespējas ir atkarīgas no sadarbības ar viņu, tostarp seksuālajām attiecībām ar viņu, informēja prokuratūrā.
Lai iegūtu cietušās uzticību un mērķtiecīgi emocionāli pakļautu cietušo, viņš ikdienā sūtīja viņai īsziņas, aicinot uz tikšanos, izmaksāja pusdienas un pirka dāvanas.
Vīrietis ilgstoši dažādos viesnīcu numuros, ļaunprātīgi izmantojot savu autoritāti, cietušās uzticību un faktu, ka cietusī jutās atkarīga no viņa kā pasniedzēja un baidījās pārtraukt attiecības, lai nezaudētu profesionālās izaugsmes iespējas, sistemātiski, pret cietušās gribu veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, vīrietis veica seksuāla rakstura darbības arī ar citu 1. kursa studenti. Viņš uzaicināja cietušo piedalīties kādā svinīgā pasākumā, maldinot, ka šajā pasākumā piedalīsies arī citas personas, liecina apsūdzība.
Baidoties par to, ka, neizpildot vīrieša prasības tiks ietekmētas viņas tālākās karjeras iespējas, cietusī piekrita vīrieša uzstājīgajiem aicinājumiem un ieradās vīrieša norādītajā svinību vietā, kas izrādījās kādas viesnīcas numurs. Ļaunprātīgi izmantojot savu kā pasniedzēja autoritāti un pielietojot fizisku spēku, vīrietis veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Jau ziņots, ka 2024. gada 8. martā Latvijas Televīzijas raidījuma "Kultūršoks" autore veidoja sižetu par seksuālu uzmākšanos akadēmijā, kurā anonīmi intervētas septiņas sievietes. Personas, kuras tika intervētas sižetā, vēlējās palikt anonīmas un lūdza neizpaust trešajām personām identificējošu informāciju. Raidījuma "Kultūršoks" sižetā paustā informācija izraisīja plašu sabiedrības rezonansi, aģentūru LETA iepriekš informēja Valsts policija (VP).
Īsi pēc tam, 2024. gada 13. martā, VP saņēma arī JVLMA rektora iesniegumu ar lūgumu izvērtēt raidījumā paustās ziņas un tika sākta resoriskā pārbaude. Lai arī policijai ir ziņas par vismaz piecām studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuāla rakstura noziegumiem, tikai divas no studentēm bija gatavas ar policiju sadarboties.
Jau sākotnēji policija guva ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas bija par pamatu kriminālprocesa sākšanai. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas vairākas procesuālās un izmeklēšanas darbības, vairākas nopratināšanas, aptaujas, lai procesuāli nostiprinātu iegūtās ziņas. Kopumā kriminālprocesā liecības iegūtas vairāk nekā no 60 personām, iepriekš informēja policija.
Kriminālprocess šogad 24. janvārī tika nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
JVLMA tika atstādināti kopumā divi pasniedzēji - Rolands Kronlaks un Senās mūzikas katedras vadītājs Kupčs. Augstskola ir izbeigusi darba attiecības ar Kupču, savukārt Rīgas apgabaltiesa iepriekš nospriedusi atjaunot Kronlaku akadēmijas pasniedzēja amatā.
VP apliecināja, ka policijas lietvedībā nav citu kriminālprocesu saistībā ar akadēmijas pasniedzēju iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret studentēm.
JVLMA padome arī izteica neuzticību JVLMA rektoram Guntaram Prānim un aicināja viņu atkāpties no amata. Vēlāk Prānis paziņoja par atkāpšanos.
Par JVLMA jauno rektori tika ievēlēta Ilona Meija.