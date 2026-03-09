Losandželosā aizturēta sieviete, kas apšaudījusi dziedātājas Riannas māju

Par šaušanu pie Riannas Losandželosas mājas aizturēta sieviete.
Pasaulē
Šodien 21:30
ASV policija aizturējusi sievieti, kas tiek turēta aizdomās, ka Losandželosā popzvaigznes Riannas rezidences virzienā raidījusi šāvienus no triecienšautenes, pavēstīja likumsargi.
Šāvieni raidīti no baltas automašīnas "Tesla", kas bija apstājusies ielas otrā pusē iepretim rezidencei. Rezidences vārtos redzami ložu caurumi. Plašajā rezidencē dzīvo Rianna kopā ar reperi A$AP un viņu trim bērniem.
Losandželosas policijas departaments paziņoja, ka pusstundu pēc incidenta tirdzniecības kompleksā aizturēta Ivanna Liseta Ortisa. Šāvieni raidīti no šautenes AR-15, žurnālistiem sacīja kapteinis Maiks Blands.
Ortisa aizturēta aizdomās par slepkavības mēģinājumu, un drošības nauda tika noteikta 10,2 miljonu dolāru apmērā.
Rianna publiski incidentu nav komentējusi.