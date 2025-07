Vijoles skolotājs stāsies tiesas priekšā par seksuālu vardarbību pret audzēkni

Tā paša gada novembrī apsūdzētais iebāza savu roku cietušajai biksēs un apakšbiksēs un ar pirkstiem aizskāra viņas dzimumorgānus. Kad cietusī, pretojoties pasniedzēja darbībām, izrāva viņa roku, vīrietis to izdarīja atkārtoti. Savas noziedzīgās darbības vīrietis pārtrauca tikai tad, kad audzēkne, lai izvairītos no pasniedzēja seksuālās vardarbības, atkārtoti izrāva viņa roku no savām apakšbiksēm un izskrēja no mācību auditorijas.