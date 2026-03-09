112

VIDEO: traģiska avārija uz Rīgas apvedceļa pie Ērgļu ceļa - gājis bojā cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ir atjaunota ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Rīgas apvedceļa (Baltezers - Saulkalne) (A4) pie Ērgļu ceļa (P4) krustojuma, informēja Valsts policija.

Valsts policijā informēja, ka ap plkst. 17 šajā krustojumā notika sadursme starp kravas automašīnu un vieglo automašīnu. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas viena persona negadījumā gāja bojā.

Satiksme negadījuma vietā vairākas stundas bija pilnībā bloķēta.

