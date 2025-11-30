Tiesai nodota krimināllieta par seksuālu vardarbību pret 10 gadus vecu bērnu
Prokuratūra Zemgales rajona tiesai nodevusi krimināllietu, kurā kāds necilvēks apsūdzēts par seksuālu vardarbību pret 10 gadus vecu meiteni.
Apsūdzētais, atrodoties kādā dzīvoklī kopā ar savas paziņas desmit gadus veco meitu, nolēma apmierināt savu dzimumtieksmi. Izmantojot to, ka istabā neatrodas meitenes māte, vīrietis dzimumtieksmes vadīts veica ar viņu seksuāla rakstura darbības. Vīrietis nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izraisīt dzimuminstinktu cietušajai, atkailināja savu dzimumlocekli un demonstrēja to meitenei.
Ar savām darbībām apsūdzētais apdraudēja cietušās dzimumneaizskaramību, traucējot viņas normālu garīgo attīstību un pareizas izpratnes par tikumību veidošanos, kā arī radīja cietušajai psiholoģiskas sekas, kas atbilst psihiskai traumai, norāda prokuratūra.
Apsūdzētais savu vainu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzīst.
Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība - mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas.