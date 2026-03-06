Āboliņš par "Kustības Par!" demisijas pieprasījumu: "Varu paust tikai līdzjūtību par nekompetenci"
Āboliņš par "Kustības Par!" demisijas pieprasījumu: "Varu paust tikai līdzjūtību par nekompetenci"

"Kustība Par!” rīcība liecina par absolūtu nekompetenci, uzsver Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, reaģējot uz politiskā spēka pieprasījumu viņam atkāpties no amata Latvijā uztveramā Baltkrievijas radio signāla dēļ. Viņš norāda, ka partija nepārzina elementārus fizikas likumus un ir uzķērusies uz lētām viltus ziņām.

Iepriekš "Kustība Par!" izplatīja paziņojumu, kurā pieprasīja Āboliņa politisko atbildību un demisiju, atsaucoties uz viņa paša skaidrojumu vietnē "X", kurā viņš apstiprināja faktu, ka Latvijas pierobežā var uztvert Baltkrievijas radio.

"Tas nozīmē, ka informācijas telpas uzraudzības sistēma nav darbojusies pietiekami efektīvi. Fakts, ka Latvijā ir uztverams nedraudzīgas valsts propagandas saturs, pat ja tas tiek skaidrots ar tehniskiem apstākļiem un finansējuma trūkumu, liecina par nepietiekamu rīcību," teikts partijas izplatītajā paziņojumā.

Atsaucoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, "Kustība Par!" pārmeta NEPLP vadītājam nenopietnu attieksmi pret valsts informatīvās telpas sargāšanu.

 

Pārmetumi balstās uz klaju dezinformāciju

Komentējot izskanējušo demisijas pieprasījumu, Āboliņš portālam Jauns.lv norāda, ka "Kustība Par!" var rosināt jebkādus priekšlikumus, taču savos pārmetumos balstās uz klaju dezinformāciju.

"Diemžēl izskatās, ka partija uzķērusies uz viltus ziņām, ka Latgalē, bijušajās krievu valodā raidošā Latvijas Radio 4 frekvencēs skanētu Baltkrievijas radio. Šajās frekvencēs skan Latvijas Radio 1 programma, un jebkurš, kurš apgalvo pretējo, brutāli melo," NEPLP vadītājs norādīja.

Viņš skaidro, ka pāri robežai uz Latvijas pusi nāk radio viļņi no Baltkrievijas – tieši tāpat kā no Latvijas tie iet uz Baltkrieviju. "NEPLP par šo problēmu ir runājusi gadiem un tā ir vispārzināma informācija. Var tikai pabrīnīties, ka "Par", kuras biedre ir ieņēmusi iekšlietu ministra amatu, tas ir bijis jaunums," pārsteigts ir Āboliņš.

Viņš arī vērš uzmanību, ka  konkrētajā frekvencē Baltkrievijas radio vispār nekad nav skanējis: "Ir bijis gadījums, kad kāds radio entuziasts ar speciāli aprīkotu aparatūru ir šos viļņus uzķēris, un tas bija unikālas apstākļu sakritības dēļ. Tie ir fiziskas likumi."

Ignorēt šos faktus, viņaprāt, ir klaji neprofesionāli. "Līdz ar to par minēto paziņojumu varu paust tikai līdzjūtību un patiesas skumjas par nekompetenci."

 

