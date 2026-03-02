NEPLP liedz piekļuvi vēl 10 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļvietnēm
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) liegusi piekļuvi vēl desmit Krievijas propagandu izplatošām tīmekļvietnēm, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Piekļuve liegta tīmekļvietnēm "atomic-energy.ru", "vn.ru", "lostarmour.info", "glav.su", "e-news.su", "politikus.info", "avia.pro", "politnavigator.net", "theotherukraine.info" un "tehnowar.ru".
NEPLP saņēmusi informāciju no kādas kompetentas valsts iestādes, ka šajās vietnēs izplatītais saturs ir pretrunā Latvijas informatīvās telpas drošības un nacionālās drošības interesēm.
Tostarp vietnēs "atomic-energy.ru", "vn.ru", "lostarmour.info" un "tehnowar.ru" konstatēts informatīvais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem un Krimai kā Krievijas sastāvdaļai, Krievijas valsts piedāvātajām finansiālajām iespējām un sociālajām garantijām jaunu karavīru rekrutēšanai dalībai karadarbībā Ukrainā.
Tīmekļvietne "theotherukraine.info" ir prokremliskās kustības "Cita Ukraina" vietne, kurā izplatītais saturs ir atklāti prokremlisks un uzskatāmi vērsts pret Ukrainu un tās tautu.
Minētajās tīmekļvietnēs kopumā tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, nostiprināta Krievijai labvēlīga vēstures izpratne, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju.
Savukārt vietnēs "glav.su", "e-news.su", "politikus.info", "avia.pro" un "politnavigator.net" izplatītais saturs pamatā ir pakārtots Krievijas un pasaules politisko, ekonomisko un militāro aktualitāšu, it sevišķi Krievijas kara Ukrainā, apskatam.
Minētajās tīmekļvietnēs konstatēts izteikts Krievijas agresīvo ārpolitiku un ģeopolitiskās intereses atbalstošs un vienpusējs skatījums, kas ietver vēstījumus par Krieviju kā nozīmīgu, spēcīgu un globālu lielvaru, kā arī Krievijas propagandas un dezinformācijas vēstījumus par Ukrainu.
Šāds saturs var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību tās starptautiski atzītajās robežās, secinājusi iestāde.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.