NEPLP vadītājs: Latviešu televīzijas programmas un valoda nedrīkst būt minoritāte savā valstī
Situācija, kad kabeļoperators televīzijas kanālu TV24 novieto ārpus pirmā simtnieka, nav taisnīga – tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atzina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Likumprojekts par televīzijas kanālu secības noteikšanu paredz priekšroku saturam valsts valodā. Komentējot grozījumus, kas nodoti deputātu apspriešanai Saeimā, NEPLP priekšsēdētājs uzsvēra, ka steidzami jāmaina līdzšinējā situācija, kad Latvijas programmas televīzijas piedāvājumā tiek novietotas ļoti zemu. “Saturam latviešu valodā jābūt pieejamam. Ja operators šo saturu noliek nepieejamās vietās, tad cilvēki to neredz. Latviešu programmas un valoda nedrīkst būt minoritāte paši savā valstī.” Tā piemēram, šobrīd izveidojusies absurda situācija ar TV24, jo viens no operatoriem to novietojis 127. vietā, daudzi skatītāji to neatrod, bet pašā augšgalā ir programmas krievu valodā. Āboliņš norāda: “Tā ir cīņa par cilvēku prātiem, tā nedrīkst būt, un es ceru, ka Latvijas kanāli ieņems sev pienākošos vietu augšgalā.”
Lai to realizētu, plānots, ka visas latviešu programmas būs vienkopus. Tas atvieglos ne tikai latviešu ikdienu, meklējot savu iecienīto kanālu un saturu valsts valodā, bet atgādinās arī tiem cilvēkiem, kuri uzturas Latvijā, bet ikdienā runā citā valodā, kādā valstī viņi šobrīd dzīvo. NEPLP vadītājs norāda, ka operatoriem pirmie ir jāpiedāvā sabiedriskie mediji un bezmaksas kanāli, tad četras citas programmas, un pēc tam operatori var rīkoties, kā vēlas. Pēc Āboliņa teiktā, Latvija iegulda lielus resursus Mediju atbalsta fondā, lai stiprinātu vietējos medijus un televīzijas. Tāpēc viņš arī cer, ka deputāti atbalstīs šo priekšlikumu: “Šis ir jautājums par latviešu valodu, latviešu programmām un latviešu cilvēkiem,” viņš piebilda.