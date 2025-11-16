NEPLP grib stingrākas tiesības bloķēt pirātiskās vietnes - pašreizējā sistēma esot par lēnu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) vēl tikai vērtēs, kādus grozījumus varētu iesniegt Autortiesību likumā, lai padome vieglāk varētu bloķēt mājaslapas, kas nelegāli izplata saturu, uz kuru attiecas autortiesības, pastāstīja NEPLP.
Piemērojot tiesību normas praksē, NEPLP ir konstatējusi vairākus aspektus, kurus, padomes ieskatā, likumā būtu nepieciešams mainīt, lai process kļūtu efektīvāks.
Spēkā esošā Autortiesību likuma redakcija nosaka, ka pēc iesnieguma saņemšanas par autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesiskas publiskošanas pārtraukšanu NEPLP ir pienākums septiņu dienu laikā pieprasīt norādīto tīmekļvietņu satura vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesības tīmekļvietnē publiskot konkrētos autortiesību objektus.
Tādējādi pat tad, ja tīmekļa vietne acīmredzami izskatās pēc pirātiskas, piemēram, tajā bez maksas pieejamas filmas, kuras tikko iznākušas kinoteātros, un NEPLP ir saņēmusi iesniegumu no autortiesību vai blakustiesību īpašnieka, padomei joprojām nav tiesību uzreiz uzskatīt šo vietni par tādu, kurā pārkāptas autortiesības.
Ja satura sniedzējs vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējs septiņu dienu laikā nesniedz dokumentus, kas apliecina viņa tiesības publiskot konkrēto objektu, tad tikai pēc šī termiņa NEPLP var pieņemt lēmumu un pieprasīt pārtraukt pārkāpumu, dodot vēl septiņas dienas, lai tas tiktu izpildīts. Tikai pēc šo abu termiņu beigām, konstatējot, ka ar autortiesībām aizsargātā objekta prettiesiska publiskošana nav tikusi pārtraukta, NEPLP ir tiesības pieņemt lēmumu par piekļuves ierobežošanu tīmekļvietnei.
Vienlaikus NEPLP uzsver, ka uz šo procesu attiecas ne tikai Autortiesību likumā noteiktie termiņi, bet arī administratīvajā procesā noteiktais attiecībā uz lēmumu sagatavošanu, pieņemšanu, nosūtīšanu un paziņošanu. Pēc NEPLP paustā, kopumā šis process attiecībā uz vienu tīmekļvietni var aizņemt mēnesi un atsevišķos gadījumos pat ilgāk.
Tādējādi redzams, ka nav iespējams sasniegt Autortiesību likuma mērķi nodrošināt ātru un efektīvu piekļuves ierobežošanu prettiesiskajām tīmekļvietnēm, uzsver padome. Īpaši tas esot redzams gadījumos, kad filma ir prettiesiski publiskota tiešsaistē vienlaikus ar tās izrādīšanu kinoteātros.
Tāpat padomes ieskatā Autortiesību likumā ietvertais tīmekļvietņu kopiju pazīmju regulējums ir pārāk šaurs un kazuistisks, jo tīmekļvietņu satura sniedzēji vai mitināšanas pakalpojumu sniedzēji var radīt jaunas vietnes, kas faktiski darbojas kā jau iepriekš aizliegto portālu dublējošās kopijas, taču neatbilst šajā normā noteiktajām pazīmēm. Tādēļ būtu nepieciešams minēto normu papildināt, paredzot arī citas dublējošo kopiju pazīmes vai nosakot, ka, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, tīmekļvietņu kopiju identificēšanai iespējams piemērot arī citus kritērijus, uzskata NEPLP.
Ņemot vērā, ka Autortiesību likuma regulējums, kas paredz padomei tiesības ierobežot piekļuvi tīmekļvietnēm, kurās konstatējami autortiesību pārkāpumi, ir spēkā no 2025. gada, tātad ir salīdzinoši jauns, tiesību normu piemērošanas procesā, iespējams, var tikt konstatēti vēl kādi trūkumi un nepieciešamie uzlabojumi, uzskata padome. Tādēļ NEPLP vērtēs iespēju virzīt grozījumus likumā tad, kad grozījumi būs bijuši spēkā un piemēroti praksē vismaz gadu.
