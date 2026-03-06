Rīgā turpinās nelegālo imigrantu izķeršana. Cik šogad pārbaudīts ārzemnieku un atklāts “nelegāļu”?
Rīgas pašvaldības policija saka, ka turpina pagājušā gada rudenī galvaspilsētas vicemēra Edvarda Ratnieka (Nacionālā apvienība) iniciēto nelegālo imigrantu izķeršanu un nodošanu Valsts robežsardzei. Šogad policijas redzeslokā nonākuši vairāki simti ārvalstnieku, taču starp viņiem tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi tie, kuri Latvijas galvaspilsētā uzturējušies nelegāli.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks pagājušā gada septembra beigās solīja plašus policijas reidus, lai konstatētu ārvalstniekus, kuri Latvijā uzturas bez uzturēšanās atļaujām. Pagājušā gada rudenī un ziemā Rīgas pašvaldības policija aizturēja un Valsts robežsardzei nodeva vairākus desmitus personu, kuras Latvijā uzturējušās nelegāli. Tomēr šogad par nelegālo imigrantu izķeršanas reidiem Rīgā vairs nekas nav dzirdēts. Jauns.lv skaidroja, cik daudz trešo valstu pilsoņu galvaspilsētā šogad pārbaudīts un cik no viņiem nebija likumīga pamata uzturēties Latvijā.
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass pagājušā gada rudenī uzsvēra, ka reidi pamatā notiks potenciālo pārkāpēju pulcēšanās vietās - pagaidu mītnēs, industriālajos un tirdzniecības objektos, kā arī atsevišķās ārvalstu pilsoņu dzīvesvietās. Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (“Progresīvie”) teica, ka pašvaldības policijas primārais uzdevums galvaspilsētā ir nodrošināt kārtību un satiksmes drošību ielās, nevis cīnīties ar nelegālo imigrāciju, turklāt tas “noteikti nevar notikt uz cilvēktiesību rēķina”. Viesturs Kleinbergs pauda, ka Edvarda Ratnieka paziņojumi par cīņu ar nelegālo imigrāciju Rīgā ir daļa no viņa īstenotās politikas. Pēc mēra domām, ar nelegālo migrāciju Rīgā situācija nav ideāla, taču tā arī nav tik kritiska, lai nāktu klajā ar tādiem paziņojumiem, kādus izteicis viņa vietnieks.
Arī Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts ir teicis, ka Edvards Ratnieks pārspīlē nelegālo migrantu izplatības problemātiku galvaspilsētā, bet pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass uzsvēris, ka policija neķers cilvēkus uz ielām un neprasīs tūristiem uzrādīt dokumentus. Tā vietā tiks pārbaudītas vietas, kur var pulcēties nelegālie imigranti, un tajās esošās personas.
Jauns.lv interesējās, kādi šogad bijuši nelegālo imigrantu izķeršanas reidu rezultāti — cik “nelegāļu”, kad un kur atklāts? Un vai reidi joprojām notiek, kā tika solīts pagājušā gada nogalē?
Rīgas pašvaldības galvenā komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža-Apalaupa Jauns.lv teica, ka pašvaldības policija Latvijā ieceļojušo personu likumīgo pamatu uzturēties valstī un informāciju par iespējamām aizdomīgām personām turpina pārbaudīt ikdienas darba režīmā un sadarbībā ar partnerinstitūcijām, piemēram, Valsts robežsardzi.
“Šogad līdz šim pašvaldības policijas redzeslokā nonākuši vairāk nekā 700 ārvalstu pilsoņu, no kuriem piecām personām konstatētas problēmas ar uzturēšanos valstī. Kopumā šogad veiktas 56 tematiskās pārbaudes kopā ar sadarbības institūcijām.
Ja, pārbaudot ieceļojušo personu identitāti un pamatojumu uzturēties valstī, mūsu darbinieki konstatē pārkāpumu, tas uzreiz tiek fiksēts, un informācija tiek nodota atbildīgajām institūcijām. Pašvaldības policija nav atbildīga par tādām darbībām kā vīzu un uzturēšanās atļauju izskatīšana vai personu izraidīšana no valsts.”