VIDEO; FOTO: Rīgā lielā slepenībā tiesā skandalozo mūku Zaščirinski. Jauns.lv konfrontē garīdznieku pie tiesas durvīm
Pa Latviju gadiem klīst un skandālos iekuļas kāds priesteris-mūks vārdā Augustīns Zaščirinskis. Plašākai sabiedrībai viņš varētu būt nezināms, taču garīdznieku ļoti labi zina Latvijas pareizticīgo baznīca, kas viņu neieredz un vaino “aizgājēju radinieku muļķošanā”. Jauns.lv mūka gaitām seko līdzi gadiem un nesen saņēma neoficiālu informāciju, ka Zaščirinski lielā slepenībā tiesās Rīgā.
Tiesu kalendārā bija atrodams, ka 5. martā pulksten 10.00 Rīgas pilsētas tiesā, Jēzusbaznīcas ielā 6 būs kriminālprocesa pirmās instances sēde (lietas nr. 11087088022). Taču nedz apsūdzētais, nedz arī apsūdzības panti nav izpaužami. Pati sēde – slēgta.
Reaģējot uz saņemtu neoficiālu informāciju, ka tiesas sēdē uz apsūdzēto sola sēdīsies odiozais garīdznieks Augustīns Zaščirinskis, kuram kā Latvijā, tā Krievijā ir skandālu un nepatikšanu bagāža, devāmies stāvēt pie tiesas durvīm.
Tik tiešām – Augustīnu Zaščirinski satikām pie ieejas īsi pirms sēdes sākuma. Uz jautājumu: “Par ko jūs tiesās?” atbilde neizskanēja, žurnālistu klātbūtni skandalozais garīdznieks ignorēja un drīz vien pazuda tiesas zālē, kuras durvis rotāja uzraksts “bez uzaicinājuma neienākt”. Uz nekādiem jautājumiem atbildes nesniedza arī citi, kas pazuda aiz slēgtās sēdes durvīm.
Pareizticīgie ceļ trauksmi par “viltus izvadītāju”
Kādēļ šādā slepenībā būtu jātiesā Augustīns Zaščirinskis? Teoriju šeit var būt ļoti daudz, taču skaidrības nav.
Pieminēšanas vērta gan ir virkne iepriekšēju epizožu, kurās skandalozais priesteris-mūks ir izpelnījies Latvijas pareizticīgo baznīcas (LPB) dusmas, aculiecinieku-garāmgājēju neizpratni par uzvedību uz ielas, mediju uzmanību un ticis aizturēts, Valsts policijai veicot darbības kāda kriminālprocesa ietvaros.
Jauns.lv vēl 2022. gada augustā ziņoja, ka LPB Preses dienests bija izplatījis paziņojumu, kurā aicināja cilvēkus uzmanīties no viltus bēru ceremoniju vadītāja, kurš sevi dēvē par “tēvu Augustīnu”, par kuru atkārtoti bija saņemtas sūdzības no dažādu konfesiju kristiešiem.
“Šis cilvēks ir arhimandrīts Augustīns (Zaščirinskis). Viņš nav Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieks, bet tikai dzīvo Latvijā kā privātpersona. Pēc pēdējās zināmās informācijas, viņš, kaut arī dēvē sevi par arhimandrītu, tāds nav. Viņam nav tiesību kalpot dievkalpojumus un privātas dievkalpošanas (izvadīšanas un aizlūgumus), jo Krievijā pret viņu ierosināta lieta Baznīcas tiesā, notiek Baznīcas tiesas izmeklēšana un viņam ir aizliegums kalpot. Bez tiesībām kalpot dievkalpojumus un privātas dievkalpošanas arhimandrīts Augustīns ne tikai izvada pareizticīgos kristiešus, apmānot mirušā piederīgos, bet arī, ietērpjoties katoļu garīdznieka tērpā, izvada arī katoļus. Mums pat tiek nestas fotogrāfijas, kurās viņš redzams katoļu garīdznieka tērpā. Apmānot cilvēkus, viņš saka, ka veido draudzi Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijā. Viņa darbība Latvijā ir ne tikai nelikumīga, bet arī kaitē starpkonfesionālajām attiecībām,” bija teikts LPB paziņojumā.
Šo LPB apvainojumu Augustīns (Zaščirinskis) Jauns.lv komentēja šādi: “Maskavas Patriarhāta Latvijas Pareizticīgās baznīcas (MPLPB) paziņojums satur mani apmelojošu un manu reputāciju graujošu informāciju. Paskaidrošu konflikta būtību. Es, priesteris-mūks Augustīns, līdz šim neesmu bijis saistīts ar MPLPB, attiecīgi man nav nekādu pienākumu atskaitīties šai institūcijai. Kā zināms, Latvijas Republikā baznīca ir šķirta no valsts, tāpēc MPLPB nav kādu likumisku tiesību liegt man darboties kā garīdzniekam, un man nav pienākuma saņemt no šīs institūcijas kādu darbības „licenci”.”
Izstreipuļo no geju kluba
Atsevišķos video, kurus portālam Jauns.lv iesūtīja kāda aculieciniece, Zaščirinskis diennakts vēlajās stundās ir manīts, ieejam pa durvīm LGBTQ+ kopienas iecienītākajā bārā “TOP Club”. Video redzams, kā viņu geju klubā ielaiž kāda sieviete.
Kādā citā video nofilmēts, kā skandalozais garīdznieks cenšas aizpīpēt cigareti autobusa pieturā, pēcāk streipuļojot dodas aiz tās un veic darbības, kas nu pārāk stipri atgādina urinēšanu publiskā vietā:
Konkrētā naktskluba apmeklēšana, protams, nav nekas nosodāms, taču tā nebūt nevarētu teikt par urinēšanu pilsētas ielās. Vairumam pareizticīgo garīdznieku tomēr ir stingra nostāja attiecībā pret homoseksuālismu un tamdēļ lieki piebilst, ka no baznīcas skatpunkta, smagu kritiku, visticamāk, izpelnītos abas šīs darbības.
Iepriekš Zaščirinskis mīklainos apstākļos aizturēts Rīgā
Videoklipos bija redzams kā jau iepriekš skandālos sapinušos priesteri Augustīnu Zaščirinski projām aizved vairākas personas. Jauns.lv rīcībā esoša, no neoficiāliem avotiem iegūta informācija apstiprināja, ka aizturēšana notika vēl tā gada 24. februārī. Jauns.lv arī bija zināms, ka procesuālās darbības veica Valsts policija (VP).
VP, neminot nedz adreses, nedz vārdus un uzvārdus, tolaik vien pauda, ka Rīgas Centra iecirkņa policisti, veicot darbības kriminālprocesā, kas uzsākts pēc Krimināllikuma 275. panta, aizturēja kādu vīrieti:
Tika veiktas kratīšanas un izņemti krimināllietā nozīmīgi priekšmeti. Personai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Taču viss pārējais par šo lietu – ieskaitot citu iesaistīto un Jauns.lv uzrunāto personu klusēšanu un konkrētības trūkumu par aizturēšanas iemesliem – palika ietīts noslēpumā.
Lai arī Zaščirinska izniršana no nama Artilērijas ielā 46, kamēr tā fasādi un mūka seju vakara stundā izgaismo zilas bākugunis, nāca bez jebkādas skaidrības par notiekošo, virspusēja painteresēšanās par konkrētās adreses iemītniekiem viesa gan zināmu interesi, gan intrigu par to, kas tad varētu būt šī kārtējā Zaščirinska skandāla pamatā.
Starp uzņēmumiem, kuri mājo šajā namā ir atrodams kāds rituālo pakalpojumu un kremācijas centrs SIA “RANTANS”. Tā īpašnieks ir kāds Konstantīns Žiharevs. Viņa vārdu var atrast arī Centrālās vēlēšanu komitejas datubāzē, jo Žiharevs kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās no tolaik parlamentā netikušās, pretrunīgi vērtētās sīkpartijas “Tautas Kalpi Latvijai”.
Covid-19 pandēmijas laikā šis uz prokremliskās “Jaunās saskaņas” juridiskajiem kauliem dibinātais politiskais spēks intensīvi nodarbojās ar tam laikam raksturīgo vakcīnskeptiķu populismu.
Jauns.lv ir kļuvis zināms, ka Žiharevam, Augustīnam Zaščirinskim Artilērijas ielai 46 un kādai šaubīgai reliģiskai organizācijai ar nosaukumu “Latvijas pareizticīgā autonomā baznīca, Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijā” (LPAB) ir savstarpēja saistība.
Šo organizāciju – kārtējo reizi sadusmojot LPB – vēl 2019. gadā dibināja virkne cilvēku, kuru starpā bija arī Viktors Kontuzorovs – aizsaulē aizgājis garīdznieks, kurš, līdzīgi kā Zaščirinskis, pareizticīgo aprindās arī bija paguvis izpelnīties “pseidomācītāja” reputāciju. Kontuzorovu LPB Maskavas Patriarhāta koncils 1997. gadā izslēdza no Pareizticīgās baznīcas.
VP tolaik savā komentārā minēja Krimināllikuma 275. pantu. Tas paredz sodu par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu.
Kas vēl zināms par Zaščirinski?
Interneta plašumos par pareizticīgo “buntavnieku” Augustīnu Zaščirinski neko daudz atrast nevar. Agrāk sociālajos tīklos viņš pārsvarā dalījies ierakstos par pareizticīgo tematiku, viedokli par politiskajiem jautājumiem nav paudis.
Pirms daudziem gadiem, tuvojoties vienām no Rīgas pašvaldības vēlēšanām, viņš dalījās ar ierakstu, kas cildināja proklemisko bijušā eiroparlamentārieša Aleksandra Mirska vadīto partiju “Alternative”.
Uz tās drupām nu darbojas un 14. Saeimā tika ievēlēta neskaitāmus skandālus izraisīt paguvusī partija “Stabilitātei!” ar Alekseju Rosļikovu priekšgalā. Jāpiebilst, ka līdz šai dienai partijas frakcija Saeimā paguva arī izjukt.
Zaščirinskis Jauns.lv iepriekš skaidroja, ka nav bijis šīs partijas atbalstītājs – informācija par viņa sadarbību ar politiķiem esot “nekorekta”.
“Viens no partijas “Alternative” dibinātājiem Valērijs Petrovs ir mans otrās pakāpes brālēns. Retas tikšanās ģimeniskos notikumos ir vienīgais, kas mūs saista. Es esmu godīgs garīdznieks,” teica šobrīd slepenībā tiesātais Zaščirinskis.