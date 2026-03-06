Dažos mēnešos iespējams nopelnīt vairāk nekā parasti: kurā mēnesī šogad visizdevīgāk ņemt atvaļinājumu
Sākoties 2026. gadam, daudzi darbinieki sāk domāt par ikgadējā atvaļinājuma plānošanu. Tomēr nereti rodas jautājums – kāpēc dažkārt atvaļinājuma nauda vienā mēnesī ir lielāka nekā citā? Izrādās, ka atvaļinājuma laika izvēle var ietekmēt arī kopējos gada ienākumus.
Zendo sniedz skaidrojumu, kuros mēnešos finansiāli ir izdevīgāk ņemt atvaļinājumu. Speciālisti skaidro, ka, izprotot atvaļinājuma naudas aprēķināšanas principus, iespējams ne tikai izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem algas dienā, bet dažos gadījumos pat saņemt lielāku summu nekā parasti.
Kā aprēķina atvaļinājuma naudu
Latvijā atvaļinājuma laikā darbiniekam tiek izmaksāta vidējā izpeļņa. Tas nozīmē, ka atvaļinājuma nauda nav fiksēta summa – tā tiek aprēķināta, balstoties uz darbinieka ienākumiem pēdējo sešu mēnešu laikā.
Aprēķins notiek vairākos posmos:
-
tiek saskaitīti visi ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā, tostarp prēmijas un piemaksas;
-
kopējā summa tiek dalīta ar šajā periodā nostrādāto darba dienu skaitu;
-
iegūtā vidējā dienas izpeļņa tiek reizināta ar to darba dienu skaitu, kas iekrīt atvaļinājuma laikā.
Svarīgi zināt, ka atvaļinājuma nauda tiek maksāta tikai par darba dienām. Brīvdienas un svētku dienas šajā aprēķinā netiek iekļautas.
Kad atvaļinājums ir finansiāli izdevīgāks
Atvaļinājuma izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no darba dienu skaita konkrētajā mēnesī. Mēnešos, kuros ir vairāk darba dienu, vienas dienas “vērtība” no mēnešalgas viedokļa parasti ir zemāka, savukārt atvaļinājuma nauda tiek rēķināta pēc vidējās izpeļņas.
Tāpēc dažos gadījumos atvaļinājuma laikā izmaksātā summa var būt pat lielāka nekā parastā alga.
Piemēram, 2026. gadā finansiāli izdevīgāks atvaļinājumam varētu būt jūlijs, jo tajā ir 23 darba dienas un nav valsts svētku dienu. Līdzīgi labvēlīgi mēneši var būt arī marts, septembris un oktobris, kuros ir daudz darba dienu.
Savukārt mēnešos ar vairāk svētku dienām – piemēram, maijā vai jūnijā – finanšu ieguvums parasti ir mazāks.
Kā pagarināt atvaļinājumu
Ja galvenais mērķis ir ilgāka atpūta, darbinieki bieži izvēlas atvaļinājumu plānot kopā ar svētku dienām. Ja atvaļinājuma laikā iekrīt valsts svētki, atvaļinājums pagarinās par attiecīgo dienu skaitu. Tomēr šīs dienas netiek apmaksātas kā atvaļinājuma dienas.
Kad izmaksā atvaļinājuma naudu
Saskaņā ar Darba likumu atvaļinājuma nauda darbiniekam jāizmaksā ne vēlāk kā dienu pirms atvaļinājuma sākuma. Taču darbinieks var rakstiski vienoties ar darba devēju, ka šī summa tiek izmaksāta citā laikā, piemēram, kopā ar nākamo algu.
Biežāk pieļautās kļūdas
Speciālisti norāda, ka darbinieki nereti pieļauj vairākas kļūdas, plānojot atvaļinājumu.
Pirmkārt, jāatceras, ka atvaļinājuma nauda tiek aplikta ar tiem pašiem nodokļiem kā alga. Otrkārt, svētku dienas atvaļinājuma laikā pagarina atpūtu, bet par tām netiek maksāts. Tāpat svarīgi laikus izmantot uzkrāto atvaļinājumu, jo neizmantotās dienas var tikt zaudētas.
Ko ņemt vērā, plānojot atpūtu
Eksperti iesaka atvaļinājuma plānošanā ņemt vērā ne tikai laikapstākļus vai ceļojumu plānus, bet arī finanšu aspektu.
Ja pēdējos mēnešos saņemtas prēmijas vai piemaksas, atvaļinājuma nauda var būt lielāka. Savukārt, kombinējot atvaļinājumu ar svētku dienām, iespējams iegūt garāku atpūtas periodu.
Gudri plānojot atvaļinājumu, iespējams ne tikai labi atpūsties, bet arī saglabāt stabilus ienākumus.