Reidu laikā Rīgā notverti 16 nelegālie migranti
Nelegālās imigrācijas reidu laikā Rīgā notverti 16 nelegāli migranti, ziņo Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA).
Līdz ar to kopumā šogad esot notvertas 38 personas, kurām nebija legāla pamata uzturēties Latvijā, kas esot par 65% vairāk nekā 2024. gadā.Ratnieks preses konferencē norādīja, ka mērķis esot panākt situāciju, lai Rīgā nebūtu nelegālo migrantu.
Viņš uzsvēra, ka legālā migrācija esot vēl lielāka problēma. Tādēļ plānots sāktos reidus turpināt, kā arī turpināt darbu pie legālās migrācijas ierobežošanas.
Lai to izdarītu, viņaprāt, pirmkārt, būtiski jāsamazina trešo valstu studentu īpatsvars, otrkārt, jāievieš stingri noteikumi par valsts valodas zināšanām apkalpojošā sfērā, treškārt, nedrīkst pieļaut, lai būtu "atvērtas slūžas" ģimeņu apvienošanai.
Septembra beigās Rīgā sākās Nacionālās apvienības (NA) politiķu rosinātie nelegālo migrantu konstatēšanas pasākumi. Ratnieks iepriekš solīja, ka tā nebūs vienas dienas akcija, bet gan regulārs un sistemātisks darbs. Viņš aicināja rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanās vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai.
Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš pauda, ka Ratnieks pārspīlē nelegālo migrantu izplatības problemātiku galvaspilsētā.
Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) iepriekš norādījis, ka nelegālā imigrācija nav Rīgas pašvaldības policijas darba prioritāte un papildu resursi tam netiks novirzīti. Pašvaldības policija, Valsts drošības dienests un Iekšlietu ministrija jau ikdienas rutīnas darbos nodrošina pārbaudes un rūpējas par drošību, teica Kleinbergs, kurš arī nav slēpis skepsi par NA iniciētajiem pasākumiem.
Arī Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass uzsvēris, ka pašvaldības policija neķerstīs cilvēkus uz ielām un neprasīs tūristiem uzrādīt dokumentus. Tā vietā tiks pārbaudītas vietas, kur var pulcēties nelegālie imigranti, un pārbaudītas personas, kuras Latvijā varētu uzturēties nelegāli, viņš skaidroja.