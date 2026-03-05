Tramps paziņo, ka būs noteicējs nākamā Irānas vadītāja izvēlē, un norāda uz nākamo valsti ar līdzīgu likteni
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņam būs izšķiroša loma Irānas nākamā līdera izvēlē, un norādījis, kuras nākamās valsts liktenī grasās spēlēt galveno lomu.
Intervijā izdevumam “Axios” Tramps paziņoja, ka negrasās pieļaut, lai Irānas augstākā vadītāja amatā nokļūtu 28. februārī Izraēlas triecienā likvidētā Ali Hameneji dēls, 56 gadus vecais Modžtaba. “Viņi tērē savu laiku. Hameneji dēlam nav ietekmes. Man jābūt iesaistītam iecelšanā, tāpat kā tas bija ar Delsiju [Rodrigesu] Venecuēlā,” paziņoja Tramps. “Hameneji dēls man nav pieņemams. Mēs vēlamies kādu, kurš Irānai atnesīs saskaņu un mieru.”
Jāpiebilst, ka Delsija Rodrigesa ir Venecuēlas pagaidu prezidente, kura nomainīja janvārī ASV spēku nolaupīto Nikolasu Maduro, kuru nogādāja tiesāšanai uz ASV.
Savukārt izdevumam “Politico” Tramps uzsvēris, ka bez viņa teikšanas nekāda miera Irānā nebūs. “Man būs liela ietekme vai arī nekādas vienošanās viņiem nebūs, jo mēs negrasāmies to visu darīt vēlreiz.” “Mēs strādāsim ar cilvēkiem un režīmu, lai nodrošinātu, ka pie varas nonāk kāds, kurš spēs labi attīstīt Irānu bez kodolieročiem,” sacīja Tramps. Viņš uzsvēra, ka ASV “sadarbosies ar viņiem, lai palīdzētu pieņemt pareizo izvēli”, jo viņš nevēlas, lai Irānai būtu vadītājs, “kas pēc desmit gadiem atkal novestu pie tā, ka mums tas viss būtu jādara no jauna”.
Tramps arī pauda pārliecību par militārās kampaņas gaitu un noraidīja bažas, ka ar konfliktu saistītais degvielas cenu pieaugums varētu politiski kaitēt republikāņiem pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām Kongresa Pārstāvju palātā un Senātā, kas abas šobrīd ir viņa atbalstītāju kontrolē. Tiesa, aptaujas liecina, ka republikāņus gaida vairākuma zaudēšana Pārstāvju palātā.
“Cilvēkiem ļoti patīk notiekošais,” sacīja Tramps. “Mēs likvidējam draudu Amerikas Savienotajām Valstīm, lielu draudu — un darām to tā, kā neviens to vēl nav redzējis.”
Tramps raksturoja ASV kampaņu pret Irānu kā ļoti precīzu un kontrolētu, vienlaikus lieloties ar milzīgajām militārajām iespējām, neraugoties uz Pentagona amatpersonu un Kongresa locekļu bažām par sarūkošajiem ieroču krājumiem. “Mēs rīkojamies ķirurģiski,” viņš sacīja. “Mums ir neierobežots ieroču krājums, neierobežots. … Mums to ir tūkstošiem, tūkstošiem.”
Prezidents arī apgalvoja, ka Irānas militārās spējas ir faktiski iznīcinātas. “Viņiem nav flotes. Viņiem nav gaisa spēku. Viņiem nav gaisa novērošanas sistēmu. Tas viss ir iznīcināts. Viņu radari ir pilnībā iznīcināti. Viņu armija ir sagrauta,” sacīja Tramps. “Viņiem palikusi tikai drosme.”
Taču Irāna Trampa ēdienkartē nebūt nebūs pēdējā. Gada pirmo divu mēnešu laikā divu valstu vadību likvidējušais Baltā nama saimnieks ir noskaņots to pašu panākt Kubā. “Kritīs arī Kuba.” “Cik ilgi jūs dzirdējāt par Kubu — Kuba, Kuba — jau 50 gadus?” norādīja Tramps. “Mēs viņiem nogriezām visu naftu, visu naudu (..) visu, kas nāca no Venecuēlas, kas bija vienīgais avots. Un viņi grib noslēgt vienošanos.”