Ar "Gamma" balvām sumina 2025. gada izcilniekus Latvijas mūzikā
"Gamma" balva godina gan māksliniekus, gan nozares profesionāļus, kuri ar savu darbu veidojuši un attīstījuši Latvijas mūziku. Balva apvieno nozares ...
Fiņķis triumfē "Gamma" balvu pasniegšanas ceremonijā, kur godina Latvijas mūzikas izcilniekus. FOTO
Mūzikas balvu "Gamma" kā gada solo mākslinieks saņēmis Fiņķis, par gada solo mākslinieci atzīta Aminata, bet gada grupas titulu ieguvusi "Sudden Lights". Kopumā visvairāk balvu saņēma Fiņķis, uzvarot arī kategorijās "Gada hits", "Gada radio hits" un "Gada hip-hop mākslinieks".
Gada jaunā mākslinieka nominācijā laurus plūca mūziķe Stirna.
Par "Gada straumētāko dziesmu" atzīta "Bermudu divstūra" un DJ Guano "Flamingo".
Balvu kategorijā "Gada dzīvais izpildījums un koncerts" saņēma "Sudden Lights" koncerts "Xiaomi" arēnā 15. novembrī.
Gada mākslinieka titulu kategorijā "Popmūzika" saņēma "Sudden Lights". Roka kategorijā balvu saņēma "Dzelzs vilks".
Par gada mākslinieku elektroniskās deju mūzikas kategorijā atzīta grupa "Bel Tempo". Džeza vai fanka kategorijā balvu saņēma grupa "Very Cool People".
Tautas mūzikas vai folka mākslinieka nominācijā uzvarēja grupa "Auļi" un "Tautumeitas". Kā gada starpžanru mūzikas mākslinieks atzīta grupa "Latvian Voices".
Gada instrumentālās mūzikas mākslinieka titulu ieguva Gints Smukais. Kantrī un šlāgermūzikas kategorijā laurus plūca grupa "Medību lauki".
Savukārt alternatīvās mūzikas kategorijā balvu saņēma grupa "Juuk", smagā metāla mūzikas kategorijā - grupa "Skyforger", bet neatkarīgās (indie) mūzikas kategorijā - grupa "Carnival Youth".
Par gada koncerta vietu atzīta "Angārs koncertzāle" Rīgā.
Par "Gada studijas producentu" atzīts Rūdolfs Budze.
Balvu kā "Gada satura veidotājs" saņēma Aiga Leitholde, bet balvu "Gada skatuves dizaina speciālists" - Artūrs Analts.
Balvu kategorijā "Gada medijs / mediju radītais saturs" saņēma "Latvijas Radio 5".
Par gada ierakstu izdevēju vai kompāniju atzīta "Jersika Records". Kategorijā gada menedžeris vai menedžmenta kompānija balvu ieguva "Prāta vētras menedžments".
Par gada inovāciju mūzikas tehnoloģijās atzīts "Gamechanger Audio", par gada autoru - Marats Ogļezņevs, par visplašāk izmantoto autoru - Raimonds Pauls, bet par gada eksportu - "Might Delete Later".
Balvas pasniegta 31 kategorijā. Balvām kvalificējās aptuveni 4000 mūzikas profesionāļu, kuri pagājušajā gadā bija izdevuši vismaz divas fonogrammas.
"Gamma", kas ir simboliska abreviatūra no "Gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums", apbalvo gan labi pazīstamus māksliniekus, gan aizkulišu profesionāļus. Balvas īstenošana balstās uz Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) biedru iniciatīvu, kā arī uz sadarbības memorandu, ko parakstīja Kultūras ministrija, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) un Patentu valde, vienojoties par ciešāku sadarbību un līdzdalību mūzikas nozares attīstības veicināšanā.
Laureātu noteikšana balstās uz datiem un "Gamma" žūrijas vērtēšanas procesu, kurā tiek ņemti vērā kvalitatīvie kritēriji. Žūriju veido gandrīz 200 dalībnieku - mūzikas profesionāļi, producenti, masu mediju pārstāvji, mūzikas entuziasti un citi eksperti. Žūrijas sastāvs tiek atjaunots katru gadu.
Balva šogad pasniegta otro reizi.