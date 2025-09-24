Rīgā sāksies nelegālo migrantu ķeršanas reidi, robežsardze skeptiska
Ceturtdien, 25.septembrī, Rīgā sāksies Nacionālās apvienības (NA) politiķu rosinātie nelegālo migrantu ķeršanas reidi.
Kā šodien preses konferencē informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), tā nebūšot vienas dienas akcija, bet gan regulārs un sistemātisks darbs.
Viņš aicināja rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanas vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai.
Ratnieks klāstīja, ka NA turpināšot darbu pie legālās migrācijas ierobežošanas. Viņa ieskatā, ir jāpanāk situācija, ka visi migranti, kas iebrauc Latvijā, pēc tam arī izbrauc. Ja atbraucot strādnieks, tad pēc darba veikšanas tam jābrauc prom, bet, ja atbrauc students, kurš pēc kāda laika pārtrauc mācības, viņam ir jābrauc prom, sprieda politiķis.
Kā uzsvēra Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, policijas svarīgākais uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību.
Pirms sākt darbu ar nelegālajiem imigrantiem, policija tikusies ar kompetentajām iestādēm, tikuši pārrunāti rīcības algoritmi, kā arī apkaimju biedrības aicinātas sniegt informāciju par potenciālajām "nelegāļu" atrašanās vietām.
Lūkass uzsvēra, ka Rīgas Pašvaldības policija neķerstīs cilvēkus uz ielām un neprasīs tūristiem uzrādīt dokumentus. Tā vietā tikšot pārbaudītas vietas, kur var pulcēties nelegālie imigranti, un pārbaudītas personas, kuras Latvijā varētu uzturēties nelegāli.
Savukārt Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA) pauda, ka, NA ieskatā, migrācija kļuvusi par problēmu visai sabiedrībai, tādēļ partija strādāšot pie normatīvu izmaiņām, rosinās noteikt iebraucēju kvotas un cīnīšoties par iespēju ierobežot legālo migrāciju.
Ratnieks iepriekš informēja, ka no šī gada sākuma Rīgas pašvaldības policija aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei 22 personas. Pērn gada laikā tika aizturētas 23 personas, un 2023.gadā - 24 personas.
Ratnieks vasaras beigās aicināja nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā.
Tikmēr Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš pauda, ka Ratnieks pārspīlē nelegālo migrantu izplatības problemātiku galvaspilsētā.
Lai arī šogad Rīgā pašvaldības policija aizturējusi 22 nelegālos migrantus, Pujāts vērsa uzmanību, ka tā ir niecīga daļa no migrantu daudzuma, kas aizturēts citviet valstī vai arī robežsardze nav pieļāvusi šķērsot viņiem Latvijas-Baltkrievijas robežu.