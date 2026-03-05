Piektdien vēl viens repatriācijas reiss no Dubaijas! "airBaltic" aicina pieteikties pasažierus
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" piektdien plāno vēl vienu repatriācijas reisu no Dubaijas uz Rīgu, paziņoja lidsabiedrība.
"airBaltic" informē, ka pēc Ārlietu ministrijas (ĀM) pieprasījuma tā sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) plāno izpildīt papildu repatriācijas lidojumu no Dubaijas uz Rīgu, lai palīdzētu valstspiederīgajiem, kurus skārusi pašreizējā situācija Tuvajos Austrumos, atgriezties Latvijā.
Pašlaik paredzēts, ka otrais repatriācijas reiss "BT7703" varētu tikt izpildīts 6. martā ar izlidošanu no Dubaijas starptautiskās lidostas (DXB) plkst. 18.50 pēc Dubaijas vietējā laika. Lidojums uz Rīgu plānots ar tehnisko pieturu Heraklionā Grieķijā, un paredzams, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties 7. martā plkst. 03.10 pēc Rīgas vietējā laika. Arī šajā reisā plānots nodrošināt 145 sēdvietas.
Atšķirībā no pirmā repatriācijas reisa, šim lidojumam ir atsevišķi jāpiesakās, aizpildot speciālu pieteikuma formu.
Reisam var pieteikties Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, kā arī Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu ģimenes locekļi. Prioritāri šo iespēju aicina izmantot mazāk aizsargātās personu kategorijas - ģimenes ar maziem bērniem, nepilngadīgām personām, cilvēkiem ar veselības un kustību traucējumiem. Iesniegtā informācija tiks izmantota, lai izvērtētu atbilstību un koordinētu pasažieru pārvadāšanas organizatoriskos jautājumus.
Lidsabiedrība uzsver, ka pieteikuma formas aizpildīšana negarantē vietu reisā. Ar pasažieriem, kuri atbilst noteiktajām prasībām, pēc pieteikumu izvērtēšanas sazināsies individuāli, sniedzot turpmākos norādījumus par konkrēto lidojumu.
Lidsabiedrība uzsver, ka tā turpina cieši sekot līdzi notikumu attīstībai Tuvo Austrumu reģionā un uztur ciešu sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, reisa izpildē var tikt ieviestas neparedzētas izmaiņas. Šādos gadījumos pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
"airBaltic" norāda, ka šī situācija rada nenoteiktību, tādēļ lidsabiedrība ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus. "airBaltic" par nākamajiem iespējamajiem reisiem publiski paziņos atsevišķi.
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos, "airBaltic" kā Eiropas Savienībā (ES) reģistrēta lidsabiedrība var veikt lidojumus tikai atbilstoši ES Aviācijas drošības aģentūras (EASA) drošuma rekomendācijām un regulatīvajiem ierobežojumiem konkrētajā gaisa telpā. Papildus tam lidojumu izpildi nosaka drošības risku izvērtējums, lidostu operacionālā gatavība, apkalpju darba un atpūtas laika ierobežojumi, kā arī apdrošināšanas seguma nosacījumi, tāpēc reisus nav iespējams organizēt brīvi vai ātrāk par noteiktajiem drošības un regulatīvajiem nosacījumiem.
Kā vēstīts, pirmais "airBaltic" repatriācijas reiss "BT7701" no Dubaijas uz Rīgu plānots piektdien plkst. 17.50 pēc Dubaijas vietējā laika. Lidojums uz Rīgu plānots ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā, un paredzams, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties sestdien, 7. martā, plkst. 2.10 pēc Rīgas vietējā laika. Reisā plānots nodrošināt 145 sēdvietas.
Ar Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir reģistrējušies Konsulārajā reģistrā, sazināsies ĀM, informējot par iespējām piedalīties šajā lidojumā un turpmāko kārtību.
Lidsabiedrība aicina nekādā gadījumā nedoties uz lidostu, kamēr nav saņemts individuāls apstiprinājums par iekļaušanu konkrētā lidojuma pasažieru sarakstā un lidojumā.
ĀM aģentūru LETA informēja, ka tā kā pašlaik Tuvo Austrumu reģionā atrodas ap 700 Latvijas valstspiederīgo, ministrija aicina būt saprotošiem, ka personu organizēta izceļošana nav iespējama nekavējoties. Tāpat ministrija aicina valstspiederīgos būt atbildīgiem un saziņā ar tās darbiniekiem sniegt precīzu informāciju, lai pasažieru apzināšana notiktu iespējami raitāk.
Sadarbībā ar ES dalībvalstīm ministrija meklē iespējas izceļot arī tiem valstspiederīgajiem, kuri atrodas citās Tuvo Austrumu reģiona valstīs, piemēram, Omānā, Katarā, Saūda Arābijā. Tāpat tiek saņemta informācija no ceļotājiem, kuriem pašu spēkiem ir izdevies izceļot no krīzes skartajām valstīm.
Tā kā drošības situācija reģionā ir nestabila, ĀM stingri aicina valstspiederīgos sekot vietējo oficiālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem par drošības situācijas izmaiņām, kā arī ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus.
Valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Vienlaikus valdība lēma, ka ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
ĀM Konsulārajā reģistrā uz 4. martu bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.