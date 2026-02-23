Drāma Rīgas jūras līcī: ministrs atklāj, pateicoties kam izdevās izglābt jūrā iepūstos nūjotājus
Pagājušās nedēļas nogalē Rīgas jūras līcī uz dreifējoša ledus gabala iepūstie nūjotāji atrasti, pateicoties 112 lietotnei, kas bija instalēta šo cilvēku telefonos, atzina iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Notikums naktī uz svētdienu, kad, iesaistoties ledlauzim "Varma", izdevās izglābt divus nūjotājus, kuri bija iepūsti jūrā uz dreifējoša ledus gabala, vēlreiz apliecina, ka atrašanās uz ūdenstilpju ledus ir bīstama un neprognozējama.
Ministrs pateicās dienestiem par operatīvu reakciju, kas ļāva piecu stundu ilgā operācijā divus cilvēkus droši nogādāt krastā un nodot mediķu rīcībā. Viņš norādīja, ka nelaimē nonākušo nūjotāju atrašanās vietu nakts tumsā un nelabvēlīgos laika apstākļos precīzi izdevās noteikt, pateicoties lietotnei "112", kas bija instalēta šo cilvēku telefonos.
Ministrs uzsvēra, ka šis ārkārtas gadījums, kas beidzās veiksmīgi, vēlreiz apliecina, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) lietotne "112", kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam pieejama bez maksas, ir pierādījusi savu lietderību un palīdz dienestam glābt cilvēku dzīvības. Pēc Kozlovska teiktā, līdzīgas situācijas bija vasarā un rudenī, kad, pateicoties lietotnei "112", operatīvi izdevās glābt mežā apmaldījušos cilvēkus.
VUGD informēja, ka, dodoties uz izsaukumiem, kas saistīti ar ārkārtas situācijām uz ledus, šogad no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie, bet vienu cilvēku ugunsdzēsējiem izdevies izglābt. Pagājušajā ziemā no ūdenstilpēm tika izcelti 15 bojāgājušie, bet septiņi cilvēki izglābti. Ministrs norādīja, ka lielākā daļa bojāgājušo bija ziemas beigās, kad ledus strauji kusa.
Jau ziņots, ka 21. februāra, vakarā no Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) saņemta ziņa, ka pie Plieņciema, rodoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvērtējot situācijas bīstamību, nekavējoties pieņemts lēmums par glābšanas operācijas sākšanu, cilvēku meklēšanā piesaistot Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" ledlauzi "Varma", kas atradās vistuvāk notikuma vietai.
Pēc piecu stundu intensīvas meklēšanas ap plkst. 1 ledlauža komanda abus jūrā iepūstos cilvēkus atrada un uzņēma uz klāja.