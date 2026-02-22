Ledlauža "Varma" komanda izglābusi uz dreifējoša ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus
Ledlauža "Varma" komanda izglābusi uz dreifējoša ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus, pavēstīja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Brīvostā informēja, ka sestdienas, 21. februāra, vakarā no Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) saņemta ziņa, ka pie Plieņciema, rodoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvērtējot situācijas bīstamību, nekavējoties pieņemts lēmums par glābšanas operācijas sākšanu, cilvēku meklēšanā piesaistot Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" ledlauzi "Varma", kas atradās vistuvāk notikuma vietai.
Pēc piecu stundu intensīvas meklēšanas ap plkst. 1 ledlauža komanda abus jūrā iepūstos cilvēkus atrada un uzņēma uz klāja.
"Meklēšanas darbi jūrā bija sarežģīti, tos vēl vairāk apgrūtināja tumsa un lielie ledus sanesumi, kas apgrūtināja navigāciju," atzīmēja brīvostā.
Izglābtie cilvēki ap plkst. 3 ar kuģi "Laura" nogādāti uz sauszemes Rīgas ostā un nodoti mediķu rokās.