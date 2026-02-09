Igaunijā starp salām Baltijas jūrā oficiāli atklāts pirmais ledus ceļš. VIDEO
Pateicoties noturīgam salam, Igaunijas Transporta administrācija svētdien, 8. februārī, šajā ziemas sezonā atklājusi pirmo oficiālo ledus ceļu, kas savieno valsts lielākās salas – Hījumā un Sāmsalu.
Kā vēsta sabiedriskais medijs ERR, 17 kilometrus garā trase pāri aizsalušajai jūrai kalpo kā ātrāka un ērtāka alternatīva prāmju satiksmei, kuru apgrūtina biezais jūras ledus.
Ledus ceļš ir pieejams tikai transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 2,5 tonnas. Lai garantētu drošību, autovadītājiem stingri jāievēro specifiski noteikumi:
- Ceļš atvērts tikai gaišajā diennakts laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00.
- Ieteicamais ātrums ir līdz 25 km/h vai diapazonā no 40 līdz 70 km/h. Nav ieteicams braukt ar ātrumu 25–40 km/h, jo tas var radīt rezonanses vilni, kas bojā ledu.
- Starp transportlīdzekļiem jāievēro vismaz 250 metru distance, un uz ledus drīkst uzbraukt ar vismaz divu minūšu intervālu.
- Braucot pa ledus ceļu, nedrīkst izmantot drošības jostas. Automašīnas durvīm jābūt viegli atveramām.
Jau pirmajā darbības dienā pie uzbrauktuvēm veidojās automašīnu rindas – Sāmsalas pusē iespēju šķērsot jūru pa ledus ceļu gaidīja ap 60 spēkratu, bet Hījumā pusē – aptuveni 20.
Transporta administrācija uzsver, ka ledus stāvoklis tiek nepārtraukti monitorēts. Ceļš var tikt slēgts jebkurā brīdī, ja mainās laikapstākļi vai redzamība samazinās zem 300 metriem. Iestāde arī brīdina autovadītājus neizmantot neoficiālus maršrutus, jo tas ir bīstami dzīvībai.
Igaunijas infrastruktūras ministrs Kuldars Leiss norādījis, ka pašlaik nav plānu atklāt ledus ceļus citos maršrutos, un šis ir izņēmuma risinājums salu iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai.