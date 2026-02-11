Tas bija briesmīgi! Kā viņš kliedza... - liepājniece atklāj izmisuma pilnos mirkļus, glābjot jūrā ielūzušu zēnu. VIDEO
Pirmdienas vakarā Liepājas pludmalē norisinājušies dramatiski glābšanas darbi, kuros no noslīkšanas izglābts aptuveni 11 gadus vecs zēns un viņa suns, kas bija ielūzuši jūrā aptuveni 400 metru attālumā no krasta.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis laikā, kad zēns ar suni pavadā pastaigājās pa aizsalušo jūru. Bērna izmisīgos kliedzienus pēc palīdzības dzirdēja desmitiem cilvēku krastā un uz mola, taču pirmais palīgā metās kāds varonīgs pāris.
Viena no glābējām, liepājniece Kristīna, medijiem pauda neizpratni par apkārtējo sākotnējo bezdarbību. "Visi stāv uz mola, klausās, skatās. [...] Kā viņš kliedza! Man līdz šim brīdim vēl tā skaņa ausīs," atceras sieviete.
Pārim pieskrienot tuvāk, pirmais no ūdens izlīda suns un īsi pēc tam arī paša spēkiem no ledainās jūras tika ārā puisis, taču bērns bija viscaur slapjš, pazaudējis apavus un spēcīgā šoka stāvoklī.
"Sāku prasīt: ‘Tu biji viens pats?’, viņš teica: ‘Es biju ar suni!’. Un viņš raudāja, viņš tik šausmīgi raudāja. Es saku: ‘Viss ir kārtībā, viss būs labi.’ Kristīna zēnu ietina savā virsjakā un veda uz krastu, kur viņu pārņēma operatīvie dienesti. Sieviete spriež, ka zēns nevarēja būt vecāks par 11 gadiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka jūras ledus ir īpaši neprognozējams – tas veidojas nevienmērīgi, un plaisas bieži klāj sniegs, padarot tās neredzamas. Dienests uzteic Kristīnas un viņas vīra drosmīgo rīcību, vienlaikus aicinot vecākus regulāri pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus uz ūdenstilpēm. Saistībā ar sievietes neizpratni par apkārtējo bezdarbību pludmalē, glābēji norāda, ka zvans 112 šajās situācijās ir primārs. Tālāk arī var izvērtēt pašrocīgu glābšanu – to darīt drīkst vien tie, kurus nemāc šaubas, ka varoņdarbos paši nekļūs par glābjamiem.