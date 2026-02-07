Rīgā nedrīkst kāpt uz Daugavas ledus; var saņemt sodu
Sestdien stāsies spēkā Rīgas pašvaldības izpilddirektora Jāņa Langes rīkojums par aizliegumu atrasties uz Daugavas ledus.
Jau ziņots, ka Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja piektdien uzdeva izpilddirektoram drošības apsvērumu dēļ noteikt aizliegumu iedzīvotājiem pārvietoties pa Daugavas ledu.
Rīgas pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs aizlieguma ievērošanu - būs gan papildu patruļas, gan novērošana ar droniem, tāpat daudzviet iespēju robežās izvietos norobežojošās lentas.
Iedzīvotāju informēšanā izmantos skaņas pastiprinošās ierīces.Ilgstoši saglabājoties aukstam laikam, iedzīvotājiem izņēmuma kārtā nebija aizliegts uzturēties uz atsevišķu Rīgā esošu ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus.
Vienlaikus jāņem vērā, ka ledus ne visur var būt pietiekami biezs un drošs, tāpēc daudzās vietās atrašanās uz ledus ir aizliegta.
Rīgas centrā iepriekš tika atcelts aizliegums pārvietoties pa ledu Daugavā, taču aizliegts uzturēties uz ūdenstilpes ledus tuvāk 50 metriem no tiltiem un pārvadiem.
Par uzturēšanos uz ledus lieguma laikā personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.