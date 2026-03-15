Irānas galvaspilsētā Teherānā 15. martā novāc gruvešus pēc kārtējā Izraēlas trieciena.
Šodien 18:14
Izraēlas armija paziņo, cik ilgi plāno uzbrukt Irānai
Izraēlas bruņotie spēki plāno, ka triecieni Irānai turpināsies vēl vismaz trīs nedēļas, jo vēl ir tūkstošiem mērķu, svētdien paziņoja Izraēlas bruņoto spēku preses pārstāvis Efraims Defrins.
"Mums vēl ir tūkstošiem mērķu," telekanālam CNN sacīja Defrins. "Mēs esam gatavi, saskaņojot ar mūsu sabiedrotajiem, plāniem vismaz līdz ebreju svētkiem Pesaham, kas ir aptuveni pēc trim nedēļām," teica Izraēlas armijas pārstāvis. Pesahs sāksies 1. aprīļa vakarā.
"Un mums ir padziļināti plāni pat trīs nedēļas pēc tam," viņš piebilda.
Pēc Izraēlas bruņoto spēku sniegtās informācijas, kopš 28. februāra, kad sākās ASV un Izraēlas triecieni Irānai, Izraēlas gaisa spēki ir veikuši vairāk nekā 400 triecienu viļņus mērķiem Irānā, īpaši infrastruktūras objektiem.
Defrins CNN norādīja, ka Izraēlas armija nedarbojas pēc laika grafika, bet gan lai sasniegtu mērķus.
"Mērķis bija nopietni vājināt Irānas režīmu," sacīja Defrins.