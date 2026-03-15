Latvijas biatlonisti Pasaules kausā jaukto komandu stafetē ieņem 20. vietu, triumfē zviedru kvartets
Latvijas biatlonisti Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Estere Volfa un Baiba Bendika svētdien Otepē Pasaules kausa astotā posma noslēgumā jaukto komandu stafetē ierindojās 20. pozīcijā.
Pirmo vietu ieņēma Zviedrijas komanda Viktors Brants, Martins Ponsiluoma, Anna Karina Heijdenberja un Elvīra Ēberga, kas izvirzījās vadībā pēc pēdējās šaušanas un finišu sasniedza pēc stundas 16 minūtēm un 32 sekundēm. Zviedri kopā izmantoja 14 rezerves patronas un nopelnīja vienu soda apli.
Finiša taisnē Šveicei otro vietu izcīnīja Lēna Heki-Grosa, atpaliekot no zviedriem 28,6 sekundes, bet trešajā pozīcijā ierindojās ASV vienība.
Latvijas komanda stafeti noslēdza ar sešiem soda apļiem un 17 rezerves patronām un piekāpās uzvarētājiem piecas minūtes un 31,7 sekundes.
Pirmajā etapā Rastorgujevs šaušanā guļus aizvēra visus mērķus bez rezerves patronām, un šaušanā stāvus viņš nopelnīja soda apli, atgriežoties trasē tikai 17. pozīcijā. Birkentāls pēc tam šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas un atgriezās trasē devītajā vietā, bet otrajā ugunslīnijā viņš tika pie trīs soda apļiem, kas lika zaudēt deviņas pozīcijas.
Turpinājumā Bendika abās šaušanās nopelnīja pa soda aplim, un Volfa šaušanā guļus aizvēra visus mērķus bez rezerves patronām, šaušanā stāvus pielietoja trīs rezerves patronas un finišu sasniedza 20. vietā.
Jau ziņots, ka jaukto pāru stafetē Edgars Mise un Elza Bleidele tika apsteigti par apli.
Otepē tika aizvadītas sezonas pēdējās divas no sešām jauktajām stafetēm. Estešundā pāru stafetē latvieši bija 14. vietā un komandu stafetē - 21. pozīcijā, bet Nove Mesto attiecīgi 18. un 15. vietā. Noslēdzošais Pasaules kausa posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.