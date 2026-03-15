"Aldaris" kļuvis par slavenā čehu alus zīmola "Staropramen" izplatītāju Latvijā
Alus darītava AS "Aldaris" kļuvusi par Čehijas alus zīmola "Staropramen" oficiālo izplatītāju Latvijā, paziņoja uzņēmums. "Staropramen" izplatīšanas tiesību iegūšana Latvijā ir daļa no uzņēmuma stratēģijas paplašināt "premium" alus portfeli un piedāvāt patērētājiem plašāku starptautisko dzērienu klāstu līdzās vietējiem produktiem.
Izplatīšanas tiesības Baltijā ieguvušas arī citas šīs grupas alus darītavas, tostarp "Švyturys-Utenos Alus" Lietuvā un "Saku Brewery" Igaunijā.
"Staropramen", kas tiek brūvēts Prāgā kopš 1869. gada, no vietējā čehu alus ir kļuvis par vienu no Ziemeļamerikas alus ražotāja "Molson Coors Beverage Company" starptautiskajiem eksporta zīmoliem, un patlaban tas ir pieejams vairāk nekā 40 tirgos visā pasaulē.
Kompānijas pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka "Staropramen" alus izplatītājs Latvijā līdz šim bija vairumtirgotājs "Sanitex".
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Aldaris" 2024. gadā strādāja ar 30,112 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi palielinājās trīs reizes - līdz 3,673 miljoniem eiro.
"Aldaris" ir "Carlsberg" grupas uzņēmums. "Aldara" lielākais īpašnieks ir Zviedrijas "Carlsberg Sweden Holding 2". Kompānija "Aldaris" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 54,672 miljoni eiro.