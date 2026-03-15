Kristers Gudļevskis kā mūris "Fischtown Pinguins" vārtos graujošā uzvarā pār Drēzdenes "Eislowen"

Kristers Gudļevskis atvairīja 15 no 16 pretinieku metieniem
Šodien 17:58
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē atvairīja 15 metienus un palīdzēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" tikt pie uzvaras. "Fischtown Pinguins" mājās ar 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) pārspēja Drēzdenes "Eislowen".
Gudļevskis tika galā ar 15 no 16 pretinieku metieniem, atvairot 93,75% raidījumu.
Citā mačā Alberta Šmita pārstāvētā Minhenes "Red Bull" viesos ar 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) piekāpās Berlīnes "Eisbaren".
Šmits spēlēja 16 minūtes un 43 sekundes, pavadot minūti un desmit sekundes uz ledus vairākumā, un izcēlās statistikā ar vienu metienu pa vārtiem un bloķētu metienu. Viņš noslēdza maču ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
"Red Bull" ar 100 punktiem 52 spēlēs ir ceturtā, bet "Fischtown Pinguins" ar 83 punktiem ir septītajā pozīcijā.