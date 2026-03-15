Pērn lielākais reģistrētais bērnu skaits vienai sievietei Latvijā bija 16.
Šodien 14:07
Latvijā atklāts neparasts rekords - vienai sievietei reģistrēti 16 bērni
Lielākais reģistrētais bērnu skaits vienai sievietei Latvijā pērn bija 16, informēja Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Kūliņa.
Kopumā 2025. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja 641 030 mātes ar bērniem neatkarīgi no bērnu vecuma un dzīvesvietas.
No tām visvairāk - 281 422 sievietēm - ir divi bērni, savukārt 241 573 sievietes audzina vienu bērnu, liecina CSP dati par pagājušā gada 1. janvāri.
Trīs bērni ir 86 541 māmiņai, četri bērni - 19 737, bet pieci bērni - 7197 sievietēm.
Seši bērni pēc pagājušā gada 1. janvāra datiem ir 2472 māmiņām, septiņi - 1071, astoņi - 518, bet deviņi bērni - 259 sievietēm, informē CSP.
Desmit vai vairāk bērnu ir 240 māmiņām, liecina pagājušā gada janvāra dati. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ CSP vēl sīkāk bērnu skaitu neizdala.