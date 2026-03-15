Latvijas futbola virslīgā "Super Novas" un "Jelgavas" spēlē uzvarētāju nenoskaidro
"Super Nova" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrās kārtas mačā savā laukumā ar 1:1 (0:1) spēlēja neizšķirti ar "Jelgavas" futbolistiem.
Jelgavniekus 35. minūtē vadībā izvirzīja Gļebs Kačanovs, kurš pirmais bija pie vārtsarga atvairītās bumbas, nogādājot to vārtos. Laukuma saimnieki panāca neizšķirtu tikai 82. minūtē, kad Fakundo Garsijas piespēles precīzs sitiens padevās Rikuto Īda.
Pirmās kārtas spēlēs "Super Nova" ar 1:2 zaudēja "Audai", bet "Jelgava" ar 2:1 pārspēja tukumniekus. Iepriekšējā sezonā abu komandu savstarpējās spēlēs divreiz uzvarēja "Jelgava", bet vēl divi mači noslēdzās neizšķirti.
Svētdien vēl otrās kārtas noslēgumā debitante "Ogre United" Salaspils stadionā uzņems "Tukums 2000" komandu, mačam sākoties plkst. 19. Virslīgas spēles tiešraidē pārraida kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com".
Ogres komanda savā vēsturē pirmajā spēlē virslīgā ar 0:2 zaudēja RFS, kamēr "Tukums 2000" sezonu sāka ar zaudējumu 1:2 "Jelgavai".
Kārtas ievadā RFS piektdien viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Liepāju", bet sestdien "Auda" viesos ar rezultātu 2:0 pārspēja "Grobiņu" un "Riga" mājās ar 4:2 bija pārāka pār "Daugavpili".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.