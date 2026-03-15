Jaunā Mūkusalas krastmala par 20 miljoniem jau brūk kopā - ko saka mērs, kurš promenādi prezentēja pirms trim mēnešiem
Tikko atklātā Mūkusalas krastmala Rīgā, kurā ieguldīti desmitiem miljonu eiro, jau izraisījusi skandālu. Iedzīvotāji publicē video, kuros redzams, ka betons pie margām drūp, un vaicā: kā objekts par 20 miljoniem varēja sākt brukt jau pēc dažiem mēnešiem?
Jaunā krastmala Mūkusalas ielā Rīgā, kuras būvniecība ilga divus gadus un izmaksāja 20,8 miljonus eiro, skandāla centrā nonākusi burtiski pāris mēnešus pēc atklāšanas.
Apmēram 2,3 kilometrus garā promenāde oficiāli tika nodota ekspluatācijā 2025. gada 22. decembrī. Taču jau martā sociālajos tīklos parādījās video, kas raisa nopietnas šaubas par paveikto darbu kvalitāti. “Facebook” publicētajā video autors rāda margu pamatu krastmalā. Pēc viņa teiktā, konstrukcija var būt nedroša. “Esiet uzmanīgi, pastaigājoties pa jauno promenādi Mūkusalā. Neatbalstieties pret margām — kopā ar tām var nonākt upē. Pamats ir uztaisīts no… s*da uz kociņiem,” raksta publikācijas autors.
Video izraisīja vētrainu reakciju pilsētas iedzīvotāju vidū. Daudzi lietotāji ir pārliecināti, ka problēma saistīta ar būvdarbu kvalitāti. “Galvenais — naudu nopelnīja, bet kvalitāte pēc tam. Redzams, ka būvēja uzņēmums Binders vai tā meitasfirmas. Pasūtītājs apmierināts un savu daļu saņēmis. Cik ilgi tas viss kalpos — tas jau ir cits jautājums,” rakstīja viens no komentētājiem.
Citi salīdzina jauno infrastruktūru ar padomju laika būvēm. “Vecie krastmalas stiprinājumi stāvēja vēl kopš PSRS laikiem un kalpoja gadiem. Bet jaunie vēl īsti nav paspējuši atklāt — un jau sāk drupt. Kurš par to atbildēs?” vaicā kāds lietotājs.
“Tas gan kaut kā netraucēja šo objektu ar baigo pompu atklāt un pat aicināt rīdziniekus izdomāt promenādei nosaukumu,” pauda kāds “X” lietotājs.
Uz asās kritikas fona Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs sociālajos tīklos aprobežojās ar īsu paziņojumu. Pēc viņa teiktā, pretenzijas par atsevišķu darbu kvalitāti būvniekam tika nosūtītas jau pagājušajā gadā. “Uzņēmējam jau pagājušajā gadā tika iesniegta pretenzija par atsevišķu darbu kvalitāti. Pašvaldība ir uzdevusi konstatētos trūkumus novērst, sākoties būvniecības sezonai,” pavēstīja mērs.
@VKleinbergs — March 14, 2026
Tomēr šis skaidrojums pilsētas iedzīvotājus nenomierināja. Komentāros daudzi vaicā, kā šādu objektu vispār varēja nodot ekspluatācijā. Daži uzskata, ka situāciju ar daļēju remontu novērst nav iespējams. “Kā var salabot drūpošu betonu, nelejot to no jauna?” raksta viens no lietotājiem.
Citi ir pārliecināti, ka būs nepieciešama pilnīga konstrukcijas pārbūve. “Tas nozīmē pilnīgu demontāžu un jaunas betona konstrukcijas. Objekta nodošanas termiņu pagarināt nedrīkst — par to jāpiemēro sods,” uzskata komentētāji. Ir arī vēl skarbāki vērtējumi: “To nevar novērst ar ielāpiem. Ir jātaisa ekspertīzes lai saprastu cik daudz cements ir pievienots, lai zinātu cik tā būve ir droša vispār.”
