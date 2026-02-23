Dņipro sagrauts krāpnieku tīkls
Valsts policija sadarbībā ar ārvalstu tiesībsargājošām iestādēm Ukrainas pilsētā Dņipro apturējusi vērienīga organizētās noziedzības tīkla darbību.
FOTO,VIDEO: vērienīgā operācijā Dņipro sagrauts krāpnieku tīkls, kas apzadzis arī Latvijas iedzīvotājus
Valsts policija sadarbībā ar ārvalstu tiesībsargājošām iestādēm Ukrainas pilsētā Dņipro apturējusi vērienīga organizētās noziedzības tīkla darbību, kas uzturēja krāpnieciskus zvanu centrus un no Eiropas, tostarp Latvijas, iedzīvotājiem izkrāpa ievērojamas naudas summas.
Starptautiskā operācija īstenota februāra vidū, un tajā piedalījās VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, Rīgas tiesas apgabala prokuratūra, Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās ("Eurojust"), kā arī Lietuvas un Ukrainas likumsargi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētā noziedzīgā grupa bija izveidojusi vairākas filiāles, kurās darbinieki tika īpaši apmācīti investīciju krāpšanas īstenošanai. Noziedznieki radīja ilūziju par ieguldījumiem kriptovalūtās, speciāli izveidotās platformās demonstrējot fiktīvu peļņu. Viena daļa zvanu centru darbinieku cietušos "konsultēja" par investēšanas iespējām, bet citi vēlāk piedāvāja "palīdzību" iepriekš zaudēto līdzekļu atgūšanā, tādējādi izkrāpjot naudu atkārtoti.
Grupējums nelikumīgi ieguva vairāk nekā 100 000 eiro mēnesī, un tā upuru vidū ir gan dažādu Eiropas valstu, gan Latvijas iedzīvotāji.
Kopumā operācijas laikā aizturētas 11 personas. Desmit no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet vienai personai noteikts mājas arests.
Ukrainā veiktas 32 kratīšanas aizdomās turamo personu biroju telpās, dzīvesvietās un transportlīdzekļos. To laikā likumsargi atrada un izņēma aptuveni 400 000 eiro skaidrā naudā, portatīvos datorus, mobilos telefonus, sistēmblokus, cietos diskus, zibatmiņas, SIM kartes, dokumentus un piezīmes. Tāpat izņemti transportlīdzekļi, tostarp luksusa klases automašīnas, un citi lietiskie pierādījumi.
Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un dalību organizētā noziedzīgā grupā.
Kā norāda VP, telefonkrāpšana un viltus investīciju piedāvājumi pērn bija vieni no izplatītākajiem kiberkrāpšanu veidiem Latvijā. Ņemot vērā noziedznieku izsmalcinātās un ciniskās metodes, policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt modriem un ievērot drošības pamatprincipus:
- Neveikt investīcijas, nepārliecinoties par pakalpojuma sniedzēja likumību un brokera kompetenci.
- Nekādā gadījumā neinstalēt attālinātās piekļuves programmas (piemēram, "AnyDesk" vai "TeamViewer") pēc nepazīstamu personu aicinājuma.
- Nemaksāt personām vai uzņēmumiem, kas sola atgūt iepriekš krāpšanā zaudētos līdzekļus.
- Nevienam neizpaust savus bankas konta piekļuves datus, paroles vai "Smart-ID" autorizācijas kodus.
Ja tomēr rodas aizdomas, ka notikusi krāpšana, iedzīvotāji aicināti nekavējoties sazināties ar savu banku un informēt Valsts policiju.