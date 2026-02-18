Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti miljoni: policija pēdējo divu gadu laikā aizturējusi vairāk nekā 200 telefonkrāpniekus
Valsts policija (VP) pēdējo divu gadu laikā saistībā ar tā dēvētajām telefonkrāpšanām aizturējusi vairāk nekā 200 personas, liecina Iekšlietu ministrijas (IeM) sniegtā informācija Saeimas Pieprasījumu komisijai.
IeM apkopotā informācija liecina, ka 2024. un 2025. gadā apturēta piecu krāpniecisko "zvanu centru" darbība, kratīšanas īstenotas Latvijā un Ukrainā, fokusējoties uz investīciju krāpšanām, viltus policistiem un banku darbiniekiem.
Izmeklētāju darba rezultātā arestēta manta vairāk nekā 3,5 miljonu eiro vērtībā, Latvijā apcietinātas piecas personas, izdoti seši Eiropas apcietinājuma orderi, veiktas 102 kratīšanas, identificēti 89 cietušie, pie kriminālatbildības sauktas 12 personas, kopējie nodarītie zaudējumi aplēsti 3,1 miljons eiro.
VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde dažādu kriminālprocesos divu gadu laikā aizturējusi vairāk nekā 200 personas. Šīs personas ir gan saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piemēram, tā dēvētie mūļi un vervētāji, gan saistīti ar krāpšanu, piemēram, operatori.
Tāpat IeM komisijai atgādina, ka 2025. gada oktobrī Valsts policija sadarbībā ar "Eiropolu" un Austrijas tiesībaizsardzības iestādēm piedalījās starptautiskajā operācijā "SIM Cartel". Kratīšanu laikā tika izņemti mobilie tālruņi, portatīvie datori, sistēmbloki, serveri, SIM-box iekārtas, dokumenti, maksāšanas līdzekļi, trīs automašīnas, motocikls un citi lietiskie pierādījumi. Kopumā arestēti naudas līdzekļi - aptuveni 1,2 miljonu eiro apmērā. Kriminālprocesos aizturēti četri organizētās grupas dalībnieki.
IeM arī atgādina, ka ministrija ir izstrādājusi un virza grozījumus Elektronisko sakaru likumā ar kuru paredzēts noteikt elektronisko sakaru komersantu pienākumu nodrošināt priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju reģistrāciju. Likumprojekts februāra sākumā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā.