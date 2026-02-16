Tas nav "ChatGPT"! Neuzķeries uz krāpnieku lamatām
Multipakalpojumu uzņēmums "Tele2" aicina interneta lietotājus uzmanīties no viltus "ChatGPT".
Ar viltus "ChatGPT" palīdzību krāpnieki cenšas iegūt interneta lietotāju personas datus un citu sensitīvu informāciju. Vairākas pazīmes, piemēram, krievu valodas izmantošana sākumlapā, liecina, ka krāpnieciskās tīmekļa vietnes izcelsme varētu būt saistīta ar kādu no Austrumeiropas valstīm.
Interneta lietotāji ar šo krāpniecības veidu visbiežāk sastopas, uzklikšķinot uz viltus reklāmām “Google” meklētājā, e-pastā vai sociālajos tīklos, kas sola ātru iespēju nopelnīt.
"Viltus "ChatGPT" var aicināt ievadīt e-pasta adresi, bankas kartes vai internetbankas informāciju, pieslēgt abonēšanas maksu vai kādu premium pakalpojumu, kas patiesībā netiks sniegts. Tāpat šādas vietnes var piedāvāt lejupielādēt vai atjaunināt mākslīgā intelekta programmu, kas kalpo kā aizsegs ļaunatūras instalēšanai viedierīcē,” stāsta "Tele2" drošības nodaļas vadītājs Aleksandrs Bogdanovs.
Lai izvairītos no viltus "ChatGPT", svarīgi ir būt piesardzīgiem uz aizdomīgām reklāmām interneta vietnēs, nelejupielādēt "ChatGPT" no nezināmām vietnēm, kā arī izmantot antivīrusu un citus drošības risinājumus, kas bloķē vai brīdina par aizdomīgām vietnēm.
