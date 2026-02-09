Nedēļas laikā iedzīvotājiem izkrāpti gandrīz 379 000 eiro - krāpnieki kļūst arvien nekaunīgāki
Laika posmā no šī gada 2. līdz 8. februārim Valsts policijā reģistrēts 131 krāpšanas gadījums, kuros iedzīvotāji kopumā zaudējuši vismaz 378 982 eiro, informē Valsts policija.
No visiem reģistrētajiem gadījumiem 43 situācijās iedzīvotāji reāli zaudējuši naudu, savukārt vēl 88 gadījumos krāpšanas mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem.
Pagājušajā nedēļā vislielākie zaudējumi – 185 328 eiro – nodarīti telefonkrāpniecības rezultātā. Krāpnieki visbiežāk uzdevušies par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, tostarp kredītiestāžu darbiniekiem, mobilo sakaru operatoriem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistiem.
Tāpat noziedznieki izmantojuši komunālo pakalpojumu sniedzēju vārdus, uzdodoties par "Latvenergo", "Elektrum" vai "Sadales tīkls" pārstāvjiem.
Paralēli telefona zvaniem krāpnieki aktīvi izsūtījuši viltus e-pastus, aicinot iedzīvotājus veikt steidzamu rēķinu apmaksu. Šādā veidā no personu kontiem izkrāpti vēl 106 145 eiro.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt īpaši modriem un atgādina:
- Nekavējoties informējiet savu banku un policiju, ja rodas aizdomas par krāpniecību.
- Ja krāpšana jau notikusi, zvaniet uz numuru 112.
- Pirms veikt steidzamības rēķinu apmaksu vai sniegt datus pa tālruni, sazinieties ar attiecīgo iestādi, izmantojot oficiālos kontaktus.
Policija aicina iedzīvotājus atcerēties principu: "Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!"