Pirms ienākumu deklarāciju sezonas - jauna shēma: krāpnieki mēģina izkrāpt piekļuvi VID EDS
Tuvojoties ikgadējo ienākumu deklarāciju iesniegšanas laikam, krāpnieki ir kļuvuši īpaši radoši. Apzinoties, ka liela daļa iedzīvotāju pieslēgšanos Elektroniskajai deklarēšanas sistēmai meklēs caur "Google", noziedznieki ir panākuši, ka viltotas lapas parādās meklēšanas rezultātu augšgalā kā reklāmas, vēsta 360TV Ziņas.
Krāpnieku shēma ir pārdomāta un tehniski viltīga. Viņi izmanto "Google" reklāmas rīkus, lai viltotās saites pozicionētu augstāk par oficiālo Valsts ieņēmumu dienesta vietni. Programmētājus un drošības speciālistus pārsteidzis krāpnieku izdomas veids – viņi maskējas aiz šķietami nevainīgiem stilīgo apģērbu interneta veikaliem.
Programmatūras inženieris Elviss Strazdiņš skaidro, ka šajās lapās tiek piedāvāti produkti, kas it kā atbilst "ergonomiskā dizaina standartam" jeb saīsinājumā – EDS. Šis vārdu salikums ļauj krāpniekiem reklamēties ar atslēgvārdiem "vid eds", un "Google" algoritmi tos nebloķē, jo formāli reklāma neattiecas uz valsts pārvaldes sistēmu, bet gan uz izdomātu dizaina standartu.
Speciālisti atgādina, ka pats svarīgākais ir rūpīgi pārbaudīt vietnes domēna vārdu. Pareizi tas jādara, lasot adresi no labās puses uz kreiso. Oficiālajām valsts iestāžu adresēm jāsākas ar paplašinājumu ".gov.lv". Ja adrese izskatās kā "vpn.gov.lv.cfd" vai tamlīdzīgi, jāsaprot, ka pirmie divi līmeņi šajā gadījumā nav saistīti ar Latvijas valsti, bet gan ar krāpniecisku platformu. Drošības nolūkos ieteicams vispār neklikšķināt uz saitēm, pie kurām ir norāde "Sponsorēts" vai "Ad".
Visbīstamākais brīdis iestājas autentifikācijas procesā. Programmatūras inženieris Elviss Strazdiņš uzsver, ka, pieslēdzoties sistēmai, lietotājam nekad netiek prasīts ievadīt PIN 2 kodu. PIN 1 ir paredzēts tikai personības apliecināšanai jeb ieiešanai sistēmā. Turpretī PIN 2 nozīmē dokumentu parakstīšanu vai maksājuma apstiprināšanu. Ja viltus EDS vietne prasa ievadīt PIN 2 kodu jau ielogošanās brīdī, tas nozīmē, ka krāpnieki tajā pašā sekundē mēģina paņemt kredītu uz jūsu vārda vai iztukšot bankas kontu.