Iniciatīvas "Olimpieši skolās ar Rimi" ietvaros sportisti viesojas Zemgales skolās
Šonedēļ Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un "Rimi Latvia" kopīgās iniciatīvas "Olimpieši skolās ar Rimi" ietvaros sportisti un eksperti viesojās Zemgalē, apmeklējot Jēkabpils Valsts ģimnāziju un Bērzupes speciālo pamatskolu, informēja iniciatīvas pārstāvji.
16. un 17. februārī skolās viesojās vieglatlēte Gunta Vaičule, peldētājs Pāvels Murāns, šāvējas Anete Tukiša un Kristiāna Agule, 3x3 basketbolisti Mārcis Osis, Daniils Smirnovs un Dāvis Skreivers, kā arī "Rimi Bērniem" eksperte, klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne.
Kopumā aktivitātēs tika iesaistīti aptuveni 200 bērni. Bērzupes speciālajā pamatskolā nodarbības notika nelielam bērnu skaitam, savukārt Jēkabpilī, ņemot vērā lielo skolēnu skaitu, programma tika atkārtota divas reizes. Vizīšu laikā skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās par kustības nozīmi ikdienā, sabalansētu dienas ritmu, miega un uztura paradumiem, kā arī mērķtiecību un disciplīnu. Sportisti un eksperti dalījās savā pieredzē un darbojās kopā ar jauniešiem.
Vieglatlēte Gunta Vaičule atzina, ka viņai bijis interesanti vērot jauniešu dinamiku – sākumā tie bijuši enerģiski un pļāpīgi, bet pasākuma gaitā arvien vairāk iesaistījušies un uz noslēguma stafeti darbojušies ar pilnu atdevi. "Mani patīkami pārsteidza viņu zināšanas par uzturu. Katru reizi redzu, ka jaunieši ir sirsnīgi un labestīgi, un man pat ir neliela skaudība – šāds projekts manā laikā būtu ļoti noderējis. Novēlu viņiem izvirzīt sev mērķus un mācīties disciplīnu, jo ar skaidru mērķi ceļš uz panākumiem ir daudz vieglāks," pauda sportiste.
Arī šāvējas Anete Tukiša un Kristiāna Agule novēroja, ka bērni bijuši ļoti aktīvi un gatavi darboties, izrādot patiesu interesi par piedāvātajām aktivitātēm. Savukārt 3x3 basketbolists Mārcis Osis uzsvēra, ka pasākums bijis noderīgs arī pašiem sportistiem, lai atsvaidzinātu zināšanas par veselīgu uzturu un sabalansētu dienas režīmu.
Pēc aktīvi un izzinoši pavadītas pusotras stundas bērni saņēma izglītojošus bukletus un dāvanas no "Rimi" un LOK.
Februāra sākumā projekts tika uzsākts Rīgas skolās, turpināts Vidzemē, un tālāk tas norisināsies Kurzemē un Latgalē.
Iniciatīvu "Olimpieši skolās ar Rimi" īsteno LOK sadarbībā ar "Rimi Latvia", lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi. Pirmajā iniciatīvas sezonā programmā iesaistījās vairāk nekā 900 skolēnu no 13 Latvijas skolām, tostarp specializētā skola bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam 5.–8. klašu skolēniem un balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās saturs veidots sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, nodrošinot zinātnē balstītu informāciju.