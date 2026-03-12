Izraēla draud okupēt Libānas daļu, ja tās valdība neapkaros "Hizbollah" teroristus
Izraēla paplašinās militārās operācijas un okupēs Libānas teritorijas daļas, ja Libānas valdība nespēs panākt, ka šiītu kaujinieku grupējums "Hizbollah" pārtrauc apšaudīt Izraēlas pilsētas, ceturtdien pauda Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs.
Izraēlas armija "pārņems teritoriju un pārņems lietas savās rokās", Kacs sacīja armijas un izlūkdienestu augstāko amatpersonu sanāksmē, teikts Kaca biroja paziņojumā. Ministrs pauda, ka ir nodevis šo brīdinājumu Libānas prezidentam Džozefam Aunam.
Kā iepriekš ziņoja mediji, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu un Kacs jau esot devuši norādījumus armijai "sagatavoties paplašināt savu darbību Libānā".
Marta sākumā "Hizbollah" iesaistījās Irānas karā un veica uzbrukumus Izraēlai, šādi cenšoties atbalstīt Teherānu. Pēc konflikta saasināšanās ar "Hizbollah" Izraēla Libānas dienvidos jau ieņēmusi jaunas teritorijas un paudusi apņēmību tur izvietot buferzonu.
Trešdienas vakarā "Hizbollah" veica masīvu raķešu un dronu triecienu Izraēlas ziemeļiem, savukārt Izraēlas gaisa spēki veica spēcīgus triecienus Beirūtas dienvidu priekšpilsētai. Kopš Irānas kara sākuma 28. februārī Izraēlas triecienos Libānā nogalināti 634 cilvēki, arī 91 bērns, trešdien pavēstīja Libānas varasiestādes.
Libānā aptuveni 816 000 cilvēku reģistrēti kā pārvietotās personas un aptuveni 126 000 apmetušies kolektīvajās patversmēs, norādīja varasiestādes.