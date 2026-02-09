FOTO: olimpieši un uztura speciālisti Rīgas skolās iedvesmo skolēnus veselīgam dzīvesveidam
Iniciatīvas "Olimpieši skolās ar Rimi" ietvaros Latvijas sportisti un uztura speciālisti turpina viesoties mācību iestādēs, iedvesmojot simtiem jauniešu izvēlēties aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, informē projekta pārstāvji.
6. februārī projekta komanda viesojās Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā, savukārt pirmdien, 9. februārī, nodarbības divos posmos aizvadītas Rīgas Teikas vidusskolā. Vizīšu laikā 5.–8. klašu skolēniem bija iespēja klātienē tikties ar Latvijas olimpiešiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem, lai uzzinātu par kustību, uztura un disciplīnas nozīmi ikdienā.
Skolēnus iedvesmoja pazīstami sportisti un uztura speciālisti: cīņas sportisti Anastasija Grigorjeva, Laura Skujiņa un Armands Zvirbulis, 3x3 basketbolisti Francis Gustavs Lācis, Rihards Kuksiks, Daniils Smirnovs, Kristaps Gludītis un Zigmārs Raimo, kērlingiste Katrīna Gaidule, pludmales volejbolists Gustavs Auziņš, kā arī šāvējs un Nacionālo bruņoto spēku karavīrs Lauris Strautmanis.
Tāpat praktiskajās nodarbībās piedalījās "Rimi" šefpavārs Normunds Baranovskis un uztura speciāliste Viktorija Jansone, kuri izglītoja jauniešus par sabalansētu uzturu un cukura daudzumu populāros dzērienos.
Praktiskas nodarbības kā papildinājums mācību saturam Iniciatīvas ietvaros skolēni darbojās interaktīvi, apgūstot zināšanas par miega paradumiem, uzturu un mērķtiecību.
Rīgas Teikas vidusskolas direktore Guna Pudule uzsvēra, ka šāds formāts ir daudz aizraujošāks par parastām mācību stundām: "Kopā ar aktivitātēm, interaktīvi darbojoties kopā ar olimpiešiem – tas ir daudz interesantāk un vērtīgi."
"Iniciatīvas mērķis ir motivēt skolēnus būt aktīviem un rūpēties par savu veselību. Patiess prieks, ka skolās ir tik daudz aktīvu jauniešu, kas grib darboties," norādīja šefpavārs Baranovskis. Savukārt 3x3 basketbolists Raimo atzina, ka vizuālie piemēri, piemēram, par cukura daudzumu produktos, palīdz labāk izprast veselīga uztura principus.
Par iniciatīvu Iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi” īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar "Rimi Latvia". Programmas saturs izstrādāts sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem. Šajā semestrī iniciatīva kopumā viesosies desmit skolās piecos Latvijas reģionos.