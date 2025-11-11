Iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” iedvesmas vizītēs šoruden piedalījās vairāk nekā 900 skolēnu un 36 sportisti
Iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” rudens sezona pulcēja 948 skolēnus no 13 skolām visā Latvijā, kas klātienē tikās ar Latvijas sporta izcilībām – olimpiešiem un paralimpiešiem, kā arī dažādu jomu ekspertiem, lai kopīgi runātu par veselīgu uzturu, sabalansētu dienas režīmu un sporta nozīmi jauniešu attīstībā.
Šī unikālā programma, kas norisinās sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un Rimi Latvia atbalstu, kļuvusi par jauniešu iedvesmas avotu, veicinot gan interesi par sportu, gan izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā.
Sākotnēji projektā bija plānots iesaistīt 10 skolas, taču skolu pašiniciatīva, īpaši reģionos, ļāva projekta aptveramību palielināt līdz 13 skolām. Tajās bija pārstāvētas gan lielo pilsētu, gan mazās reģionu skolas, kā arī viena specializētā skola bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Ar skolēniem tikās Latvijas sporta slavenības un olimpisko medaļu īpašnieki – pludmales volejbolists Jānis Šmēdiņš, kamaniņu sportisti Juris Šics, Roberts Plūme un Mārtiņš Bots, šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā, smaiļotājs Roberts Akmens, hokejists Martins Laviņš, kā arī paralimpieši Diāna Krūmiņa, Raivo Maksims u.c.
Ņemot vērā lielo skolu un skolēnu atsaucību, iniciatīva turpināsies arī nākamgad, sniedzot iespēju arī citām Latvijas skolām uzņemt pie sevis olimpiešus un ekspertus, lai kopīgi iedvesmotu bērnus veselīgākam un aktīvākam dzīvesveidam. “Projekta mērķis ir motivēt skolēnus būt aktīviem un rūpēties par savu veselību, apzinoties kustības un sabalansēta uztura nozīmi labas pašsajūtas veidošanā. Reģionu skolās šī programma guva īpaši siltu uzņemšanu – dažas no tām izrādīja iniciatīvu un apvienojās ar citām tuvumā esošajām skolām, lai kopīgi piedzīvotu tikšanos ar Latvijas sporta izcilībām. Skolu interese un enerģija apliecina, cik vērtīgi ir šādi iedvesmas brīži, tāpēc ar prieku turpināsim atbalstīt šo iniciatīvu, lai skolēniem palīdzētu veikt gudras izvēles un veidot pamatu veselīgiem paradumiem ikdienā,” uzsver Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Savukārt smaiļotājs Roberts Akmens, kurš šoruden piedalījās vairākās vizītēs, uzsver: “Katrs šāds tikšanās brīdis ir iespēja jauniešos iedegt dzirksti – kustēties ar prieku, rūpēties par savu veselību un ticēt, ka arī viņi var sasniegt lielus mērķus. Ir aizkustinoši redzēt, cik ieinteresēti un atvērti ir skolēni – šīs tikšanās un kopīgās aktivitātes parāda, ka pat neliela iedvesma var kļūt par sākumu lielām pārmaiņām.”
Skolēnu paradumu aptauja: ir, ko uzlabot
Iniciatīvas norises laikā katrā no iesaistītajām skolām tika veikta sākotnējā skolēnu aptauja, kurā kopumā piedalījās 509 skolēni vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot jauniešu esošās zināšanas un paradumus attiecībā uz veselīgu uzturu, kustībām, miegu un citiem veselīga dzīvesveida faktoriem pirms programmas norises, lai vēlāk – pēc ekspertu vizītēm – varētu salīdzināt rezultātus un novērtēt iniciatīvas ietekmi uz skolēnu paradumiem.
Aptaujas rezultāti liecina, ka bērni un jaunieši labi apzinās veselīga dzīvesveida nozīmi, taču praksē to īsteno nepietiekami aktīvi.
Atbildot uz jautājumu par fiziskām aktivitātēm, 61 % skolēnu norādīja, ka ir fiziski aktīvi vismaz trīs reizes nedēļā, bet tikai 27 % atbildēja, ka nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm piecas un vairāk reizes nedēļā. Ņemot vērā, ka Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) iesaka bērniem būt fiziski aktīviem katru dienu vismaz 60 minūtes, veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā 70 % jauniešu ikdienas fiziskā aktivitāte joprojām ir nepietiekama.
Vienlaikus vairāk nekā puse jeb 54 % skolēnu uzskata, ka dienā drīkst lietot 150 vai vairāk gramu cukura, lai gan ieteicams nepārsniegt 25 gramus. Kopā ar mazkustīgu dzīvesveidu tas palielina veselības problēmu un liekā svara risku jau bērnībā.
Tāpat 47 % skolēnu izdzer mazāk nekā 2 litrus ūdens dienā, kas ir zem ieteiktā apjoma, ko nosaka Veselības ministrija un SPKC. Arī brokastu paradumi nav ideāli – 51 % skolēnu nebrokasto vispār vai brokasto neregulāri, taču gandrīz visi, kas to atzīst, apzinās, ka brokastis palīdz justies labāk un enerģiskāk.
Gandrīz trešdaļa skolēnu jeb 32 % guļ tikai 5-7 stundas naktī, kas ir mazāk par rekomendētajām 9-11 stundām. Turklāt 87 % aptaujāto pavada vairāk nekā 2 stundas dienā sociālajos tīklos vai pie ekrāniem, būtiski pārsniedzot Veselības Inspekcijas rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem[1].
“Aptaujas dati parāda, ka jauniešiem reizēm pietrūkst motivācijas vai skaidras izpratnes par to, kā ikdienā īstenot veselīgus paradumus. Tāpēc ir svarīgi ne tikai sniegt zināšanas, bet arī iedvesmot – ar personiskiem stāstiem, piemēriem un sarunām. Iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi” lieliski apvieno abus šos aspektus – tā gan izglīto, gan motivē jauniešus spert mazus, bet nozīmīgus soļus pretī veselīgākai nākotnei,” uzsver LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Pēc iniciatīvas noslēguma šo aptauju plānots atkārtot, lai novērtētu, kādu ietekmi sportistu, uztura speciālistu un psihologu vizītes atstājušas uz skolēnu paradumiem un attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu.
Iniciatīva turpināsies arī 2026. gadā
“Olimpieši skolās ar Rimi” turpināsies arī nākamajā mācību semestrī, dodot iespēju vēl plašākam skolēnu lokam satikties ar Latvijas sporta leģendām un apgūt vērtīgas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.
Savukārt tās skolas, kuras šajā sezonā neuzņēma sportistus, līdz 12. decembrim aicinātas piedalīties konkursā “Izdomā savu sporta disciplīnu!”, radot unikālas aktivitātes, kas stiprina komandas garu un olimpiskās vērtības. Papildu informācija par konkursu šeit.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi”
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam un veidota kā ilgtermiņa iecere, kas balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāšu pieaugumu, izpratni par veselīgu uzturu un sabalansētu dienas režīmu.
Pasākumu laikā 5.–8. klašu skolēni tiksies ar sportistiem, uztura speciālistiem un sabiedrībā zināmām personībām, kuri nodrošinās atraktīvu, iesaistošu un izzinošu saturu. Jaunieši piedalīsies gan fiziskās aktivitātēs, gan prāta uzdevumos, gūstot zināšanas par veselīga dzīvesveida pamatiem – kustību, miegu, uzturu, stresa noturību, ūdens lietošanu un dienas režīmu.
Informācija tiks pasniegta ar pieredzes stāstiem, komandu spēlēm, paraugdemonstrējumiem, konkursos un viktorīnās. Aktīvajā daļā jaunieši pielietos iegūtās zināšanas uzdevumos, krājot punktus kopējam rezultātam.
Lai nodrošinātu programmas ilgtspēju, skolēniem tiks piedāvāti informatīvie materiāli un darba lapas, kas ļaus turpināt aktualizēt veselīga dzīvesveida jautājumus arī pēc vizītes. Skolēniem būs pieejama arī LOK aplikācija ar izaicinājumiem un aktivitātēm veselīgā režīma nostiprināšanai.
Programmas saturs izstrādāts, konsultējoties ar Veselības ministriju, SPKC un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, lai nodrošinātu, ka visa informācija ir zinātnē un aktuālās tendencēs balstīta.
[1]Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem, VI, 2022 https://www.vm.gov.lv/lv/media/10445/download