Izlozētas 10 skolas iniciatīvas "Olimpieši skolās ar Rimi" pavasara semestrim
Ar skolu izlozi un sportistu klātbūtni šodien, 12. janvārī, oficiāli uzsākta iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” 2026. gada pavasara sezona. Izlozētas desmit skolas no visiem Latvijas reģioniem, kurās februārī un martā skolēni klātienē tiksies ar olimpiešiem, paralimpiešiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem, veicinot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sabalansētu dienas režīmu un sporta nozīmi jauniešu attīstībā.
Izlozes pasākumā piedalījās 3x3 basketbolists, Parīzes Olimpisko spēļu dalībnieks Francis Gustavs Lācis, distanču slēpotāja Kitija Auziņa un Raimo Vīgants, kā arī Rimi veselīga dzīvesveida ekspertes – klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne un uztura speciāliste Viktorija Jansone.
“Esmu patiesi gandarīts būt daļa no iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” un dalīties savā pieredzē ar jauniešiem. Atceros, cik liels iedvesmas avots man pašam bija brīdis, kad pirmo reizi satiku savu bērnības elku Andri Biedriņu – tas deva milzīgu motivāciju turpināt savu ceļu sportā. Bērnībā olimpiskās spēles man šķita ļoti tālas mērķis, pat ārpus sapņu horizonta. Taču, sasniedzot vienu mērķi pēc otra, radās pārliecība, ka ar darbu, disciplīnu un ticību sev sapņi patiešām var piepildīties. Tāpēc vēlos iedrošināt jauniešus nebaidīties sapņot lielus sapņus. Arī mans ceļš līdz olimpiskajām spēlēm sākās ar maziem soļiem, un šodien man ir gods pārstāvēt Latviju. Nākamais mērķis ir olimpiskais zelts, un es ticu, ka arī tas ir sasniedzams,” stāsta 3x3 basketbolists, olimpietis Francis Gustavs Lācis.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pašiem izlozēt skolas, kuras jau pavisam drīz varēs uzņemt programmas dalībniekus. No vairāk nekā 267 saņemtajiem pieteikumiem sportisti un eksperti izlozēja desmit skolas – divas katrā Latvijas reģionā, kurās tiksies ar 5.-8. klašu skolēniem:
- Rīgā: Rīgas Teikas vidusskola un Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola (rezervistos: Rīgas 51. vidusskola un Rīgas 6. vidusskola);
- Kurzemē: Puzes pamatskola un Ventspils 2. pamatskola (rezervistos: Zūru pamatskola un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas);
- Zemgalē: Bērzupes pamatskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija (rezervistos: Dobeles 1. vidusskolas un Smārdes pamatskola);
- Vidzemē: Cēsu 1. pamatskola un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (rezervistos: Valmieras Gaujas krasta vidusskola- attīstības centrs un Bērzaunes pamatskola);
- Latgalē: Bērzpils pamatskola un Preiļu 1. pamatskola (rezervistos: Dagdas vidusskola un Aleksandrovas pamatskola).
Iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” vizīšu laikā skolēni piedalīsies praktiskās nodarbībās par kustības nozīmi ikdienā, sabalansētu dienas ritmu, miega un uztura paradumiem, kā arī par mērķtiecību un disciplīnu ikdienas dzīvē. Sportisti un eksperti dalīsies savā pieredzē, iedvesmojot jauniešus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.
Jaunā sezona norisināsies īpaši simboliskā laikā, kad notiks arī 2026. gada Ziemas Olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā, un visa pasaule sekos līdzi olimpiskajiem startiem, tādejādi piešķirot šīm tikšanās reizēm papildu emocionālo nozīmi un aktualitāti.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi”
Iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi” īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rimi Latvia, veicinot bērnu un jauniešu izpratni par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi. Pirmajā iniciatīvas sezonā programmā iesaistījās vairāk nekā 900 skolēnu no 13 Latvijas skolām, tostarp arī specializētā skola bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Ar skolēniem tikās vairāki plaši zināmi Latvijas sportisti un olimpisko medaļu īpašnieki - pludmales volejbolisti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Jānis Šmēdiņš, BMX riteņbraucēji Māris Štrombergs, Ernests Zēbolds un Veronika Stūriška, kamaniņu sportisti Juris Šics, Roberts Plūme un Mārtiņš Bots, smaiļotājs Roberts Akmens, hokejists Martins Laviņš, kā arī paralimpieši Diāna Krūmiņa, Raivo Maksims un citi.
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam un balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās ietvaros 5.-8. klašu skolēni tiekas ar sportistiem, uztura speciālistiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem, piedaloties praktiskās un izzinošās nodarbībās par kustību, miegu, uzturu un sabalansētu dienas ritmu.
Programmas saturs izstrādāts sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, nodrošinot zinātnē balstītu un aktuālu informāciju.