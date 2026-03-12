Latvijas ratiņkērlinga komandai paralimpiskajās spēles beigušās, liktenīgais zaudējums mājiniekiem liedza iekļūt izslēgšanas spēlēs
Latvijas ratiņkērlingisti šodien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto komandu sacensībās piedzīvoja zaudējumu pēdējā mačā un nesasniedza pusfinālu. Latvijas komanda pamatturnīra noslēdzošajā spēlē ar 5:10 piekāpās Itālijai.
Pēc pieciem endiem rezultāts bija neizšķirts 5:5, taču sestajā endā itāļi tika pie trīs punktiem un septītajā pievienoja vēl divus, panākot 5:10. Astotais ends netika izspēlēts līdz beigām.
Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Turpinājumā latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV, ar 5:9 atzina Ķīnas pārākumu, ar 5:6 piekāpās norvēģiem un ar 8:5 pārspēja Lielbritāniju.
Pēc deviņām spēļu kārtām Latvijas komanda iekrāja bilanci 3-6. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.