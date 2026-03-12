Latvijas ratiņkērlinga komandai paralimpiskajās spēles beigušās, liktenīgais zaudējums mājiniekiem liedza iekļūt izslēgšanas spēlēs
Foto: REUTERS/SCANPIX
Latvijas komandas dalībnieces Elija Asniņa un Linda Meijere
Citi sporta veidi

Latvijas ratiņkērlinga komandai paralimpiskajās spēles beigušās, liktenīgais zaudējums mājiniekiem liedza iekļūt izslēgšanas spēlēs

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas ratiņkērlingisti šodien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto komandu sacensībās piedzīvoja zaudējumu pēdējā mačā un nesasniedza pusfinālu. Latvijas komanda pamatturnīra noslēdzošajā spēlē ar 5:10 piekāpās Itālijai.

Latvijas ratiņkērlinga komandai paralimpiskajās sp...

Pēc pieciem endiem rezultāts bija neizšķirts 5:5, taču sestajā endā itāļi tika pie trīs punktiem un septītajā pievienoja vēl divus, panākot 5:10. Astotais ends netika izspēlēts līdz beigām.

Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Turpinājumā latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV, ar 5:9 atzina Ķīnas pārākumu, ar 5:6 piekāpās norvēģiem un ar 8:5 pārspēja Lielbritāniju.

Pēc deviņām spēļu kārtām Latvijas komanda iekrāja bilanci 3-6. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.

Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.

Tēmas

ItālijaASVLatvijaParalimpiskās spēles

Citi šobrīd lasa