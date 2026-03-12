Modžtaba Hameneji paceļ likmes: Hormuza šauruma blokāde turpināsies!
Irānas valsts televīzijā ceturtdien nolasīts pirmais jaunā augstākā līdera Modžtabas Hameneji paziņojums, kurā viņš sola turpināt Hormuza šauruma blokādi. "Hormuza šauruma bloķēšanas svira noteikti ir jāizmanto," sacīja Hameneji.
Viņš piebilda, ka Irānas atriebība par ASV un Izraēlas triecieniem "ierobežotā apmērā" ir "ieguvusi konkrētu formu, bet, kamēr tā nebūs pilnībā sasniegta, šī lieta paliks starp mūsu prioritātēm". Hameneji arī pateicās Teherānas sabiedrotajiem bruņotajiem grupējumiem visā reģionā, tostarp Libānā, Irākā un Jemenā.
"Es arī izsaku sirsnīgu pateicību "Pretošanās frontes" kaujiniekiem," sacīja Hameneji, atsaucoties uz hutiešiem Jemenā, Libānas grupējumu "Hizbollah", kā arī grupējumiem Irākā.
Hameneji arī pavēstīja, ka Irāna īsteno "draudzības" politiku pret kaimiņvalstīm, bet ieteica tām slēgt ASV bāzes, kas joprojām būs Irānas mērķis. Hameneji arī paziņoja, ka Irāna nevilcināsies "atriebt irāņu asinis".
56 gadus vecais Modžtaba Hameneji svētdien tika izraudzīts par Irānas jauno līderi pēc viņa tēva ajatollas Ali Hamenei likvidācijas ASV un Izraēlas triecienos.