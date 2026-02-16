"Līdz kādam kliņķim pašvaldība novedusi iedzīvotājus - pat miskastes zog!" Imantā fiksēta neparasta zādzība.VIDEO
Sociālajos tīklos, Imantas apkaimes iedzīvotāju grupā, pirmdien publicēts videonovērošanas kameras ieraksts, kurā fiksēta neierasta zādzība — Tālavas gatvē naktī nozagts bioatkritumu konteiners.
"Facebook" kontā "Runā Rīga" publicētajā videoierakstā redzams, ka incidents noticis naktī uz pirmdienu, plkst. 03.19. Neidentificēta persona aizstūmusi brūno bioatkritumu tvertni nezināmā virzienā.
"Gadsimta zādzību" metušies komentēt arī soctīklotāji, izvirzot visdažādākās versijas par notikušo. "Laikam Valentīndienā kaut kas nogāja greizi... Kāpēc tīt paklājā, ja var ielikt bio konteinerā?" šausminās kāda lietotāja, liekot noprast par iespējamu mēģinājumu atbrīvoties no kaut kā nelāga. Cits piebalso, ka vainīgais, iespējams, konteineru stiepj uz tuvējo "alko-šalmani" krustojumā.
Interneta asprāši nepaliek atbildi parādā arī Rīgas domei. "Līdz kādam kliņķim pašvaldība novedusi iedzīvotājus — pat miskastes zog!" raksta kāds komentētājs, kamēr cits ironizē, ka steidzami jārīko jauns iepirkums konteineru pasargāšanai.
Tiesa, ne visi ir noskaidoti tik kareivīgi. Daži vērīgākie video skatītāji pieļauj, ka noticis pārpratums — varbūt cilvēks vienkārši pārvietojis konteineru tuvāk mājai vai "pavilcis tālāk". "Izskatās, ka čalim aizdusa," novērojis kāds komentētājs, vērtējot garnadža pūliņus tvertnes stumšanā.