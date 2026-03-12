Tās tik ir tenkas! Joko Ono vienu atzīšanos turēja noslēpumā līdz pat Džona Lenona nāvei
Bijušais "The Beatles" dalībnieks Pols Makartnijs pastāstījis par teoriju, ko īsi pēc grupasbiedra Džona Lenona traģiskās nāves viņam uzticējusi Joko Ono.
Pols Makartnijs pastāstījis par savu draudzību ar grupas biedru Džonu Lenonu un dalījies ar vairākiem faktiem par "The Beatles" zvaigznes slavenajām attiecībām ar Joko Ono.
83 gadus vecais leģendārais mūziķis kavējās atmiņās par savu seno draugu, kuru 1980. gada 8. decembrī pie dzīvokļa Ņujorkā nošāva apsēsts fans. Džons tolaik bija precējies ar japāņu multimediju mākslinieci, dziedātāju un miera aktīvistu Joko (tagad 93). Pāris apprecējās 1969. gadā un nodzīvoja laulībā 11 gadu - līdz Lenona traģiskajai nāvei.
Džons un Joko iepazinās 1966. gadā un bija romantiski saistīti aptuveni 14 gadus; tomēr viņu attiecības nebija bez saviem izaicinājumiem. Pols, kurš bija Džona tuvs draugs 23 gadus, kopš viņu pirmās tikšanās 1957. gadā, dalījās ar vairākām atmiņām par pāra romānu jau 2015. gada intervijā. Taču dažas pikantākās atklāsmes, par ko tika runāts, drukātajā intervijā tolaik neparādījās.
Pirms gaidāmās dokumentālās filmas par Makartnija dzīvi pēc "The Beatles", pilnā apjomā publicēta mūziķa vēsturiskā saruna ar “Vanity Fair”, tostarp arī publiskots iepriekš noklusētais – noslēpums, ko viņam savulaik bija uzticējusi Joko Ono.
Viņš sacīja: "Es zvēru, ka viņa [Joko] piezvanīja man neilgi pēc Džona nāves un teica: 'Zini, es domāju, ka Džons laikam bija gejs. Es atbildēju: 'Neesmu pārliecināts.' Teicu: 'Es tā nedomāju. Noteikti ne tajā laikā, kad viņu pazinu.' Mēs taču bijām pazīstami 60. gados. Mēs bijām kopā ar daudzām jo daudzām meitenēm."
Mūziķis turpināja: "Turklāt man bieži nācās gulēt līdzās Džonam, bet nekad neko tādu nemanīju. Nebija ne žestu, ne mutisku mājienu. Nekas tāds nebija. Tāpēc man nebija iemesla tam ticēt."
Pols atzina, ka bija dzirdējis baumas par Džona seksualitāti, saistībā ar grupas menedžeri Braienu Epšteinu, bet ir svēti pārliecināts, ka tās nav patiesas. Tenkas par menedžeri un dziedātāju aizsākās pēc tam, kad viņi bija devušies 12 dienu privātās brīvdienās uz Spāniju 1963. gada aprīlī.
Džona un Joko mīlasstāsts
Neskatoties uz baumām, populārais britu mūziķis un japāņu māksliniece izdzīvoja skaistu mīlasstāstu, kas ilga vairāk nekā desmit gadus. Viņi salaulājās īsā 10 minūšu ceremonijā britu konsulātā Gibraltārā un sešus gadus vēlāk kļuva par vecākiem abu kopīgam bērnam. Dēls Šons Ono Lenons (tagad 50) piedzima 1975. gadā, tieši Džona 35. dzimšanas dienā.
Leģendārais mūziķis bija arī tēvs Džulianam Lenonam (tagad 62), kuru viņš sagaidīja pasaulē kopā ar savu pirmo sievu Sintiju 1963. gadā. Pāris apprecējās 1962. gadā, bet izšķīrās 1968. gadā.
Arī Joko ir bērns no iepriekšējām attiecībām. Meita Kioko Ono Koksa (tagad 62) dzimusi viņas otrajā laulībā ar filmu veidotāju Entoniju Koksu.
Šons iepriekš par savu vecāku attiecībām izdevumam "The Telegraph" sacīja: "Ikviens, kas pievērsis uzmanību Džona un Yoko attiecībām grupas “The Beatles” pastāvēšanas beigās un pēc tam septiņdesmitajos gados, var redzēt, ka mans tētis bija pārliecināts, ka Džons un Joko ir kļuvuši par vienu veselumu. Viņš teica, ka viņi ir kā viens, un abiem vajadzētu būt vienam vārdam: DžonsunJoko.”