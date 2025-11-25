Daugavpilī zaglis aizdzen neaizslēgtu “Honda Accord”, policija pielieto brīdinājuma šāvienu
Vakar, 24. novembrī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī nozagta automašīna “Honda Accord”. Likumsargi uz karstām pēdām aizturēja automašīnas zagli – 1987. gadā dzimušu vīrieti, kurš mēģināja bēgt no notikuma vietas. Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi par automašīnas zādzību un vadīšanu alkohola reibumā.
Šā gada 24. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī nozagta automašīna “Honda Accord”. Policijas rīcībā ir informācija, ka īpašnieks nebija aizslēdzis automašīnu un tajā bija atstājis atslēgas, kā rezultātā zaglim nesagādāja grūtības brīvi iekļūt transportlīdzeklī un to nozagt.
Automašīnas īpašnieks, atgriežoties, konstatēja, ka automašīna ir nozagta. Zināms, ka noziedznieks ar zagto automašīnu nebija paspējis aizbraukt tālu, jo transportlīdzeklis bija nobraucis no ceļa braucamās daļas. Transportlīdzekļa īpašnieks mēģināja pats aizturēt zagli, bet vīrietis, pameta automašīnu un uzsāka bēgšanu. Īpašnieks uzreiz ziņoja Valsts policijai par notikušo. Ierodoties likumsargiem, automašīnas zaglis turpināja bēgt, neskatoties uz amatpersonu vairākkārtējām prasībām apstāties. Ņemot vērā, ka vīrietis turpināja bēgšanu un klaji ignorēja Valsts policijas darbinieku prasību apstāties un ar savu rīcību tikai palielināja apdraudējumu citiem, kā arī pats sev, policisti pieņēma lēmumu apturēšanai izmantot dienesta šaujamieroci. Pēc viena brīdinājuma šāviena gaisā likumsargiem izdevās aizturēt 1987. gadā dzimušu vīrieti.
Aizturot vīrieti, likumsargi fiksēja, ka vīrietis nozagto transportlīdzekli vadīja būdams alkohola reibumā.
Noskaidrots, ka vīrietim nav iegūtas arī noteiktā kārtībā transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Zināms, ka iepriekš persona bija nonākusi policijas redzeslokā par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Valsts policijā ir uzsākts viens kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt otrs kriminālprocess pēc Krimināllikuma Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus padomus – transportlīdzeklis vienmēr ir jānovieto drošā vietā, nedrīkst atstāt automašīnu nomaļās un apšaubāmās vietās, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt mašīnai, vienmēr automašīna ir jāaizslēdz, arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā, kā arī neatstāt automašīnā atslēgas.